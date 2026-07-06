आजकल लोग मॉडर्न और स्पेस सेविंग डिजाइन वाले घर बनवाना पसंद करते हैं। शहर से लेकर गांव तक में लोग एक से बढ़कर एक सुंदर और आकर्षक डिजाइन वाले घर बनवाते हैं। लेकिन कई बार घर में जगह की कमी के चलते कुछ जरूरी चीजें व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाते। इन्हीं में से एक हैं जूतों को व्यवलस्थित तरीके से रखना। अक्सर जगह की कमी के चलते जूते घर के बाहर इधर-उधर बिखरे रहते हैं, जो दिखने में काफी खराब लगते हैं। घर के एंट्रेंस गेट पर बिखरे ये जूते उसके लुक को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि, कुछ आसान तरीके हैं जिनकी मदद से आप छोटी जगह में भी जूतों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। आइए जानते हैं:

वर्टिकल शू रैक

अगर घर में जगह की कमी है तो आप वर्टिकल शू रैक लगवा सकते हैं। यह फर्श पर कम जगह घेरती है और इसमें ऊपर की ओर कई शेल्फ बने होते हैं, जिसमें आप आसान से कई जोड़ी जूते व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। आप बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के जूतों के लिए अलग-अलग शेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जरूरत पड़ने पर जूते आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह के शेल्फ आप एंट्रेंस गेट के पास या फिर बालकनी की किसी दीवार पर लगवा सकते हैं।

ओवर-द-डोर शू ऑर्गेनाइजर

छोटे घरों में जूते और चप्पल को व्यवस्थित रखने का दूसरा तरीका है ओवर-द-डोर शू ऑर्गेनाइजर। इसके लिए आप दरवाजे के पीछे की खाली जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आप खाली जगह को उपयोगी बना सकते हैं। इसमें चप्पल, सैंडल, फ्लैट्स और हल्के स्पोर्ट्स शूज आसानी से रख सकते हैं। इससे फर्श साफ-सुथरा दिखाई देगा।

बेड की नीचे की जगह का करें इस्तेमाल

अगर घर में कहीं भी जूते रखने के लिए जगह नहीं है तो आप बेड के नीचे वाले हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर पार्टी वियर, शादी-ब्याह के जूते या जो जूते-चप्पल कम इस्तेमाल होते हैं उन्हें ढक्कन वाले स्टोरेज बॉक्स में रखकर बेड के नीचे सुरक्षित रख सकते हैं। इससे धूल और नमी से जूते बचे रहते हैं और कमरे में अतिरिक्त जगह भी नहीं घेरते।

फ्लोटिंग शेल्फ

अगर फर्श पर जगह नहीं तो आप अपने फूटवियर को दीवार पर फ्लोटिंग शेल्फ लगाकर रख सकते हैं। इससे कमरे का फर्श खाली रहता है और जगह भी व्यवस्थित दिखाई देती है। छोटे बेडरूम, स्टूडियो अपार्टमेंट या कम जगह वाले घरों लिए यह ऑर्गेनाइजर काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

मल्टी-परपज बेंच

फूटवियर को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए आप मल्टी-परपज बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में कई ऐसे बेंच मिलते हैं जिनके अंदर स्टोरेज की सुविधा होती है। इस बेंच को आप एंट्री गेट, बालकनी या ड्रॉइंग रूम के पास भी रख सकते हैं।

Also Read

इधर-उधर बिखरे रहते हैं गंदे कपड़े, घर पर इस तरह बनाएं सुंदर लॉन्ड्री टोकरी

