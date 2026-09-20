Roasted Peanut Snacks Recipe: हल्की भूख को दूर करने के लिए अक्सर हम कुछ ऐसी चीजों की तलाश करते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ जल्दी बन भी जाए। ऐसे में नमकीन, समोसा या कचौरी से हटकर कुछ ऐसी चीजों को ट्राई किया जा सकता है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सके। आज हम आपको ऐसे ही स्नैक्स की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे भुनी हुई मूंगफली से बनाया जा सकता है।

मूंगफली प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत मानी जाती है। ऐसे में मूंगफली से बनने वाले ये स्नैक्स भूख दूर करने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। खास बात यह है कि इन चीजों को बनाने के लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम समय में आसानी से इन्हें तैयार किया जा सकता है। आइए जानते हैं भुनी हुई मूंगफली से क्या-क्या बनाया जा सकता है।

मूंगफली चाट

कई बार शाम को हल्की भूख लगती है और ऐसे में कुछ चटपटा खाने का मन करता है। इसके लिए आप भुनी मूंगफली से चाट बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मूंगफली को अच्छी तरह भून लें। अब इसमें बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और हरा धनिया डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें और ऊपर से नींबू का रस मिलाएं। इस तरह आप झटपट मूंगफली चाट तैयार कर सकते हैं।

मूंगफली की चिक्की

कई लोगों को नमकीन के साथ मीठा खाने का मन करता है। ऐसे में आप मूंगफली से चिक्की बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही में मूंगफली डालकर सूखा भून लें। अब इसमें गुड़ और घी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। जब यह थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसे प्लेट में निकाल लें। ध्यान रखें कि प्लेट के नीचे हल्का घी लगा हो। जब यह सेट हो जाए तो इसे टुकड़ों में काटकर खा सकते हैं।

मसालेदार मूंगफली

मूंगफली से झटपट स्नैक तैयार करना चाहते हैं, तो इसके बेसन और मसालों के साथ मिलाकर नमकीन बनाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले मूंगफली को रोस्ट कर लें। अब बेसन में नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसमें मूंगफली डालें और हल्का पानी छिड़क कर मिलाएं। इससे बेसन मूंगफली पर चिपक जाएगा। अब कड़ाही में तेल डालकर मूंगफली को तल लें। इस तरह मसालेदार मूंगफली तैयार हो जाएगी।

मूंगफली चॉकलेट स्नैक

मूंगफली से बच्चों के लिए झटपट स्नैक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लें। अब चॉकलेट को पिघला लें और इसमें मूंगफली डाल दें। इसे मिक्स करके एक प्लेट में निकाल लें। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स काटकर या पीसकर डाल सकते हैं। अब इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दें।

नमकीन मूंगफली

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा घी या बटर डालें। जब यह गर्म हो जाए, तो इसमें मूंगफली डालें। इसे चम्मच से चलाते हुए रोस्ट कर लें। इसमें नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसे आप शाम को चाय के साथ खा सकते हैं या फिर ऑफिस में हल्की भूख के लिए यह अच्छा स्नैक हो सकता है।