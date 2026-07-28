सुबह के समय कई बार हम उठने में देर कर देते हैं या किसी न किसी वजह से तैयार होने में ज्यादा समय लग जाता है। इस वजह से कई बार हम नाश्ता या ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते और ऑफिस, स्कूल या कॉलेज निकल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो बाहर का खाना खाने की बजाय आप घर पर ही झटपट बनाना स्मूदी तैयार कर सकते हैं। इसमें आप कुछ ऐसी चीजें मिला सकती हैं, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ हेल्दी और टेस्टी स्मूदी रेसिपी लेकर आए हैं। जिसे आप कम समय में आसानी से तैयार कर सकती हैं।

बनाना ओटमील स्मूदी

ओटमील, दालचीनी पाउडर, नारियल का दूध, केला और वनीला एक्सट्रैक्ट की मदद से आप इस स्मूदी को बना सकते हैं। इन सभी सामग्री को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें घर का बना प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं।

एवोकाडो बनाना स्मूदी

जार में कटे हुए एवोकाडो, केला, आम और घर का बना हुआ प्रोटीन पाउडर डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करें। इस तरह एवोकाडो बनाना स्मूदी तैयार हो जाएगी, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी होगा। इसे आप सुबह के समय नाश्ते में पी सकते हैं।

पाइनएप्पल बनाना स्मूदी

इस स्मूदी को बनाने के लिए पाइनएप्पल, केला, नारियल का दूध और पाइनएप्पल जूस चाहिए। सबसे पहले मिक्सर में केला, पाइनएप, नारियल का दूध और पाइनएप्पल का जूस डालें। इसके साथ ही आप प्रोटीन पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करें और गिलास में सर्व करें।

पालक बनाना स्मूदी

ताजी पालक की पत्तियां, संतरे, केला, फूलगोभी, ठंडा नारियल का दूध और घर पर बना प्रोटीन पाउडर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। जब यह क्रीमी हो जाए, तो इसे गिलास में निकालकर सर्व कर करें।

वनीला माचा बनाना स्मूदी

इसे बनाने के लिए आपको काजू, काजू का दूध, माचा, केला और वनीला एक्सट्रैक्ट की जरूरत होगी। इसे बनाने के लिए काजू को रातभर भिगोकर रखें। अब सभी सामग्री को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। इस तरह झटपट वनीला माचा बनाना स्मूदी तैयार हो जाएगी। इसमें फाइबर, हेल्दी फैट्स और प्राकृतिक शुगर होती है जो सुबह के नाश्ते को हेल्दी बनाने में मदद कर सकते हैं।

बनाना स्मूदी बनाने से जुड़ी टिप्स

बनाना स्मूदी बनाते समय धीरे-धीरे पानी डालें जिससे स्मूदी ज्यादा पतली नहीं होगी। अगर आप इसका फ्लेवर बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें चुटकी भर नमक, दालचीनी, वेनिला या कोको पाउडर डाल सकते हैं। साथ ही इसे हेल्दी बनाने के लिए पीनट बटर, दही, चिया सीड्स या घर का बना प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं।