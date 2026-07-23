राजमा अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है। यह प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फोलेट का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। खासकर शाकाहारी लोगों के लिए राजमा प्रोटीन का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। अधिकतर भारतीय घरों में राजमा की गाढ़ी और मसालेदार ग्रेवी वाली सब्जी बनाई जाती है, जिसे चावल के साथ बड़े चाव से खाया जाता है।

लेकिन कई बार एक ही तरह की सब्जी खाकर लोग ऊब जाते हैं। हालांकि, आप राजमा से कई तरह की और भी हेल्दी और स्वादिष्ट डिश बना सकते हैं। यहां पांच ऐसी डिश के बारे में बताया गया है, जिसे आप नाश्ते, लंच, शाम के स्नैक और डिनर तक के खाने में शामिल कर सकते हैं।

1- राजमा टिक्की

अगर आप राजमा की ग्रेवी वाली सब्जी की बजाए कोई और स्वादिष्ट और हेल्दी डिश की तलाश कर रहे हैं तो टिक्की बना सकते हैं। इसे उबले हुए राजमा को मैश करके बनाया जाता है। इसमें उबले आलू, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और मसाले भी मिलाए जाते हैं। इसे आप कम तेल में तवे पर सेंक सकते हैं। शाम की हल्की भूख के दौरान आप राजमा टिक्की ट्राई कर सकते हैं।

2- सलाद

राजमा को आप सलाद के रूप में भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उबले हुए राजमा में प्याज, टमाटर, खीरा, नींबू का रस, हरी मिर्च, हरा धनिया और ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस प्रोटीन से भरपूर सलाद को आप सुबह नाश्ते के रूप में सेवन कर सकते हैं।

3- राजमा पुलाव

राजमा की मदद से आप पुलाव भी बना सकते हैं। इसके लिए कुकर में थोड़ा घी गर्म कर उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची और बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भून लें। अब इसमें उबले हुए राजमा मिलाएं और थोड़ा सा मसाला डालकर 2-3 मिनट पका लें। इसके बाद धुले हुए बासमती चावल को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दें और जरूरत के अनुसार पानी और नमक डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर दें। राजमा पुलाव को आप रायता, दही, सलाद या पापड़ के साथ परोस सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही प्रोटीन और फाइभबर से भरपूर होता है।

4- राजमा सूप

राजमा से बना सूप न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके लिए उबले हुए राजमा को टमाटर, लहसुन और सब्जियों के साथ पकाकर मिक्सी में ब्लेंड कर लें। अब इसमें काली मिर्च, जीरा पाउडर और थोड़ा नींबू का रस मिलाकर गरमागरम सूप तैयार कर लें। यह हल्का, पौष्टिक और पाचन के लिए भी अच्छा होता है। इसे शाम की हल्की भूख के साथ ही रात में डिनर की जगह भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

5- राजमा सैंडविच

अगर आप बच्चों की टिफिन में कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी डिश शामिल करना चाहते हैं तो राजमा सैंडविच बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए राजमा को मैश कर उसमें प्याज, शिमला मिर्च, मकई और हल्के मसाले मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लें। अब इस स्टफिंग को ब्रेड में भरकर तवे पर दोनों तरफ से सेंक लें। इसे आप बच्चों के टिफिन में देने के साथ ही ऑफिस लंच के लिए भी ले जा सकते हैं।

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