आजकल पुरानी चीजों को फिर से इस्तेमाल करने का चलन बढ़ गया है। लोग इससे तरह-तरह के सजावटी सामान भी बनाते हैं, इन्हीं में से एक कॉफी मग भी है। समय के साथ जब कॉफी मग पुराना हो जाता है या थोड़ा टूट जाता है तो लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन जिस पुराने कॉफी मग को आप कबाड़ समझकर फेंक रहे हैं, वह आपके कई कामों को आसान बना सकता है। इन मग के जरिए आप अपने घर के लिए कई तरह की सजावटी चीजें बना सकते हैं। आइए जानते हैं पुराने मग का फिर से किस तरह इस्तेमाल करें।

1- कैंडल होल्डर

रात में जब कैंडल जलाई जाती है, तो उस वक्त घर का माहौल काफी मनमोहक लगने लगता है। कैंडल होल्डर के लिए किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप पुराने कॉफी मग से भी बना सकते हैं। इसके लिए मग के बाहर पेंट, लेस, जूट या छोटे सजावटी सामान से डिजाइन बनाकर मग को आकर्षक बनाया जा सकता है। अगर हैंडल टूटा है और उसका किनारा खुरदुरा है, तो उसे सैंडपेपर से रगड़कर चिकना कर सकते हैं। मग के अंदर छोटी मोमबत्ती भी रख सकते हैं और मोम पिघलाकर उसमें बाती लगाकर खुद कैंडल तैयार कर सकते हैं। इसे आप अपने सेंटर टेबल, बालकनी या डाइनिंग टेबल पर साजवट के लिए रख सकते हैं।

2- पेन और स्टेशनरी होल्डर

पुराने मग को पेंट कर, जूट या अन्य सजावटी सामान से सजा कर इसे पेन और स्टेशनरी होल्डर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें पेन, पेंसिल, मार्कर, कैंची और रूलर जैसी छोटी चीजें रख सकते हैं। बच्चों के रूम में रखने के लिए इस पर कार्टून डिजाइन बनाया जा सकता है।

3- जूट वाला रस्टिक लुक

अगर आपको घर में रस्टिक या देसी सदावट पसंद है तो पुराने मग पर जूट की रस्सी लपेटकर इसे सजावट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए मग के निचले हिस्से पर गोंद लगाकर जूट को धीरे-धीरे चारों तरफ चिपकाएं। ऊपर एक छोटी लेस या लकड़ी की सजावटी पट्टी लगा सकते हैं। इससे मग नया और महंगा नजर आता है।

4- प्लांटर

अगर कई सारे पुराने मग हैं तो इनसे आप खूबसूरत प्लांटर बना सकते हैं। इसके लिए मग को अच्छी तरह साफ करें और नीचे जल निकासी के लिए छोटा छेद कर दें। इसमें मिट्टी भरकर मनी प्लांट, एलोवेरा, सक्युलेंट या छोटे फूल वाले पौधे लगा सकते हैं। इसे सुंदर बनाने के लिए ऐक्रेलिक पेंट से डिजाइन बना सकते हैं या जूट की रस्सी लपेट सकते हैं। इन प्लांटर को खिड़की, स्टडी टेबल या किचन में भी अच्छे लग सकते हैं।

5- मिनी फ्लावर वास

पुराने मग को छोटे फूलदान की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आकर्षक बनाने के लिए पेंट या जूट की रस्सी लगाकर इसे सजा सकते हैं। सफेद या हल्के रंग के मग पर छोटे फूल, पत्तियां या ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाए जा सकते हैं। इसमें ताजे फूलों का छोटा-सा गुलदस्ता या आर्टिफिशियल फूल लगा सकते हैं। इस मिनी फ्लावर वास को आप सेंटर टेबल, बेडसाइड टेबल या डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं।

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