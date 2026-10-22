घर में रखी पुरानी कांच की बोतलों की मदद से कई तरह के सजावटी सामान बनाए जा सकते हैं। अगर आपके घर में वाइन की बोतलें किसी खोने में रखी हुई हैं, तो इन्हें फेंकने के बजाए सजावट में लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइन की बोतलें दिखने में आकर्षक होती हैं। थोड़े से बदलाव करके आप इन्हें बेडरूम से लेकर लिविंग रूम तक की सजालट का हिस्सा बना सकते हैं। वाइन की बोतलों से फ्लावर वास, सजावटी लैंप से लेकर स्टाइलिश शोपीस बनाए जा सकते हैं।

1- फ्लावर वास

पुरानी वाइन की बोतलों का इस्तेमाल फूलदान बनाने के लिए किया जा सकता है। इन्हें लिविंग रूम, डाइनिंग टेबल या बेडरूम में रख सकते हैं। कांच की बोतलों में ताजे या कृत्रिम फूल रखा जा सकता है। इन बोतलों को पेंट भी किया जा सकता है। इसके लिए सफेद, सुनहरा, बेज या अपनी पसंद का कोई भी रंग चुन सकते हैं।

2- एलईडी लाइट्स

पुरानी वाइन की बोतलों से सजावटी लैंप भी बनाए जा सकते हैं। बोतल के अंदर छोटी एलईडी लाइट्स लगाने से शाम के समय कमरे में हल्की और खूबसूरत रोशनी फैलती है। इसे आप बेडरूम लिविंग रूम से लेकर बालकनी तक में रख सकते हैं। बोतल को आकर्षक बनाने के लिए सजावटी रिबन या जूट की रस्सी भी बांध सकते हैं।

3- स्टाइलिश शोपीस

पुरानी वाइन की बोतलों को रंगकर शोपीस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें आप कमरे की दीवारों, पर्दों और फर्नीचर के रंगों के अनुसार सजा सकते हैं। इसके लिए बोतलों का लेबल हटाकर अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद इसे मैट ब्लैक, सफेद, बेज, टेराकोटा या अपने पसंदीदा रंग के अनुसार पेंट कर सकते हैं। बोतलों पर छोटे फूल, धारियां या बिंदियां बनाकर इसे आकर्षक बनाया जा सकता है।

4- जूट की रस्सी से सजाएं

प्राकृतिक और देसी लुक के लिए पुरानी वाइन की बोतलों को जूट की रस्सी से सजा सकते हैं। इससे बोतलों को आखर्षक लुक मिलता है। ऐसी सजावट लकड़ी के फर्नीचर और प्राकृतिक रंगों वाली दीवारों के साथ अच्छी लगती है। इसके लिए बोतल के निचले हिस्से पर थोड़ा-थोड़ा शिल्प गोंद लगाते हुए जूट की रस्सी लपेटना शुरू करें। रस्सी को एक-दूसरे के पास सटाकर लपेटें, ताकि बीच में कांच दिखाई न दें।

5- बालकनी सजाएं

पुरानी वाइन की बोतलों का इस्तेमाल आप बालकनी या बगीचे की सजावट में भी कर सकते हैं। इसके लिए बोतल को साफ करके उसमें पानी भरें और फूलों की छोटा टगनियां रखें। बोतल के बाहर रंग करके या उस पर जूट की रस्सी लपेटकर इसे सजा भी सकते हैं।

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