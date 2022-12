चेहरे को नियमित रूप से वॉश करना स्किन को साफ, हाइड्रेटेड और ताज़ा रखने का सबसे बुनियादी, सरल और प्रभावी तरीका है। एक्सपर्ट के मुताबिक चेहरा वॉश करने का तभी फायदा है जब तरीके से चेहरे को वॉश किया जाए। कभी-कभी हम जल्दबाजी में या फिर जाने-अनजाने में चेहरे को वॉश करने में कुछ सफाई संबंधी गलतियां (cleansing mistakes) करते हैं जिसकी वजह से चेहरे पर मुंहासे (breakouts)और ब्लैकहेड्स (blackheads)की परेशानी होने लगती है। स्किन पर ब्लैकहेड्स स्किन की समस्याओं को बढ़ा सकता है।

स्किन स्पेशलिस्ट डॉ आंचल पंथ ने इंस्टाग्राम पर हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए कुछ सामान्य सफाई संबंधी गलतियों को जिम्मेदार ठहराया है जिन्हें तुरंत सुधार करने की जरूरत है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि चेहरे की सफाई करने में हम रोज़ाना कौन-कौन सी गलतियां करते हैं।

ड्राई स्किन पर फ़ेस वॉश लगाना: (Applying face wash on dry skin)

अगर आप भी फेस वॉश करते समय चेहरे को बिना पानी से गिला किए फेस वॉश लगाती हैं तो अपनी इस आदत को बदल लें। एक्सपर्ट के मुताबिक फ़ेसवॉश लगाने से पहले हमेशा अपने चेहरे को पूरी तरह से गीला कर लें। फेस वॉश (face wash)लगाने से पहले चेहरा गिला करने से फेस वॉश चेहरे पर आराम से फैलता है एक ही जगह नहीं रहता। चेहरे को गीला करके फेस वॉश लगाने से स्किन की सफाई बेहतर तरीके से होती है।

बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा का उपयोग करना स्किन के लिए नुकसानदायक: (Using too much or too little quantity)

चेहरे की सफाई के लिए सही मात्रा में फेसवॉश का उपयोग करना बेहद उपयोगी है। एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी चीज की अधिकता या बहुत कम (Excess or too little) मात्रा हानिकारक हो सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक चेहरे को वॉश करने के लिए बहुत अधिक फेस वाश (too much face wash)की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे स्किन ड्राई हो सकती है।

चेहरे को बहुत जल्दी वॉश करना: (Washing it off too quick)

विशेषज्ञ ने बताया कि फेस को बहुत जल्दी नहीं धोना। फेस वॉश करने के लिए 1-2 मिनट का समय लगाएं ताकि फेस वॉश के अवयवों को त्वचा पर काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यदि आपकी ऑयली स्किन है या सैलिसिलिक एसिड-आधारित (salicylic acid-based face wash) फेस वाश का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको स्किन को वॉश करने के लिए दो मिनट का समय (2 minutes time) देना चाहिए।

स्किन को तौलिया से जोर से रगड़ना: (Rubbing harshly with a towel)

स्किन की सफाई करने के लिए चेहरे को वॉश करने के बाद सॉफ्ट टॉवल (soft towel)से साफ करें। टॉवल से साफ करते समय चेहरे से सिर्फ अतिरिक्त पानी को थपथपाएं (dab)। स्किन को मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले थोड़ा नम छोड़ दें।

तुरंत मॉइश्चराइजर नहीं लगाना: (Not applying a moisturiser immediately)

कोई भी स्किन केयर रूटीन मॉइश्चराइजर के बिना अधूरी है। विशेषज्ञ ने समझाया कि चेहरे को धोने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़ करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्किन में नमी को लॉक किया जाता है।