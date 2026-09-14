भारत में घूमने के लिए खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इतनी खूबसूरत जगहें हैं जिनका नजारा कमाल का होता है। देश में कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जो अपने शानदार प्राकृतिक नजारे के लिए जाने जाते हैं। हरी-भरी घाटियां, घने जंगल, बर्फ की सफेद चादर ओढ़े इन पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। कई ऐसी जगहें भी हैं, जो ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। हर साल बड़ी संख्या में ट्रैवलर्स इन खूबसूरत जगहों की सैर करने के लिए आते हैं। भोर में शुरू की गई ट्रेकिंग के दौरान जब अंधेरा धीरे-धीरे छंटता है और सूरज की पहली किरणें पर्वतों की चोटियों को रोशन करती हैं, तो वह नजारा बेहद खूबसूरत होता है। जैसे-जैसे आसमान का गहरा नीला रंग नारंगी और सुनहरे रंग में बदलता है और घाटियों पर सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठने की सारी थकान दूर हो जाती है।

भारत में ऐसे कई हिल स्टेशन हैं, जहां की ट्रेकिंग आपको यादगार पलों में शामिल हो सकती है। चाहे आप पहली बार ट्रेकिंग कर रहे हों या अनुभवी ट्रेकर हों, सूर्योदय के समय दिखने वाला नजारा आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है। आइए जानते हैं भारत के 5 प्रसिद्ध ट्रेक के बारे में, जहां सूर्योदय का नजारा बेहद खास होता है।

केदारकांठा ट्रेक, उत्तराखंड

उत्तराखंड में स्थित केदारकांठा ट्रेक भारत के सबसे लोकप्रिय विंटर ट्रेक में से एक है। यह ट्रेक अपने शानदार सूर्योदय के लिए भी जाना जाता है। आमतौर पर ट्रेकर्स सूर्योदय से पहले चोटी तक पहुंचने के लिए रात करीब 2 से 3 बजे अंतिम चढ़ाई शुरू करते हैं। सूरज निकलते समय स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ और ब्लैक पीक जैसी बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरे और गुलाबी रंग की रोशनी में चमकने लगती हैं, जिसका नजारा बेहद मनमोहक होता है।

सबसे अच्छा समय: मई से अक्टूबर

कठिनाई: आसान से मध्यम

देवदारताल-चंद्रशिला ट्रेक, उत्तराखंड

चंद्रशिला की चोटी से हिमालय का दूर तक फैला बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ज्यादातर ट्रेकर्स सूर्योदय से पहले तुंगनाथ से चढ़ाई शुरू करते हैं, ताकि चोटी से सूर्योदय देख सकें। मौसम साफ होने पर नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल और केदारनाथ जैसी ऊंची चोटियां सुबह की सुनहरी रोशनी में चमकती हुई दिखाई देती हैं। पास में मौजूद देवदारताल झील में सूर्योदय के समय पहाड़ों और आसमान का प्रतिबिंब भी बेहद खूबसूरत नजर आता है।

सबसे अच्छा समय: मार्च से मई और सितंबर से नवंबर तक

कठिनाई: आसान से मध्यम

त्रिउंड ट्रेक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश का त्रिउंड ट्रेक पहली बार ट्रेकिंग करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां पहुंचना आसान है और रास्ते में खूबसूरत पहाड़ी नजारे भी देखने को मिलते हैं। घास के मैदान में रात को कैंपिंग करने के बाद सुबह उठकर धौलाधार पर्वत श्रृंखला के ऊपर सूर्योदय का शानदार नजारा देखने को मिलता है। जैसे-जैसे सूरज की रोशनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पड़ती है, नीचे फैली हरी-भरी कांगड़ा घाटी के साथ मिलकर पूरा दृश्य बेहद खूबसूरत लगने लगता है।

कठिनाई: आसान

सबसे अच्छा समय: मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर

संदकफू ट्रेक, पश्चिम बंगाल

संदकफू देश में सूर्योदय देखने के सबसे अच्छे ट्रेक में से एक है। यहां की चोटी से दुनिया की पांच सबसे ऊंची चोटियों में से चार- माउंट एवरेस्ट, कंचनजंघा, ल्होत्से और मकालू का नजारा देखने को मिलता है। सुबह सूरज निकलते समय कंचनजंघा की प्रसिद्ध ‘स्लीपिंग बुद्धा’ आकृति सुनहरी रोशनी में चमकने लगती है। यही वजह है कि यह जगह फोटोग्राफरों और पहाड़ प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है।

कठिनाई: मध्यम

सबसे अच्छा समय: अप्रैल से मई और अक्टूबर से दिसंबर

ताडियांडामोल ट्रेक, कर्नाटक

कूर्ग की सबसे ऊंची चोटी ताडियांडामोल पर सूर्योदय का अनुभव हिमालय से बिल्कुल अलग होता है। यहां बर्फ से ढकी चोटियों की जगह हरी-भरी पहाड़ियां, धुंध से ढके जंगल और पश्चिमी घाटों के ऊपर तैरते बादल देखने को मिलते हैं। शांत वातावरण और अपेक्षाकृत आसान रास्ते की वजह से यह दक्षिण भारत में वीकेंड पर ट्रेकिंग करने वालों के लिए अच्छा विकल्प है।

कठिनाई: आसान से मध्यम

सबसे अच्छा समय: सितंबर से मार्च

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