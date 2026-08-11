अक्सर लोग अपने घर को अंदर से खूबसूरत बनाने के लिए एक से बढ़कर एक सजावटी चीजें रखते हैं, लेकिन कई बार एंट्रेंस गेट की सजावट को नजरअंदाज कर देते हैं। घर पर जब भी कोई मेहमान या अन्य कोई व्यक्ति आता है तो उसकी नजर सबसे पहले मेन गेट पर पड़ती है। ऐसे में अगर आप घर के मुख्य द्वार को साधारण से आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ खूबसूरत और आसानी से देखभाल किए जाने वाले पौधों को मेन गेट के आसपास या गमलों में लगाकर हरा-भरा और आकर्षक लुक दे सकते हैं। ये पौधे न सिर्फ घर के प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि पूरे घर को एक फ्रेश और प्राकृतिक लुक देते हैं।

1- जेड प्लांट

जेड प्लांट को अक्सर लोग बालकनी या घर के अंदर रखते हैं। लेकिन आप इसे अपने प्रवेश द्वार पर भी रख सकते हैं। इसकी मोटी, चमकदार बड़ी पत्तियां काफी आकर्षक लगती हैं। साथ ही जेड प्लांट की देखभाल करना भी काफी आसान है। यह कम पानी वाला पौधा है। इसे आप अपने मुख्य द्वार पर अन्य पौधों के साथ रख सकते हैं।

2- मनी प्लांट

प्रवेश द्वार के लुक को बदलने के लिए आप वहां पर मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। इसकी बेल तेजी से फैलती है और इसे आप गमले, हैंगिंग पॉट या किसी सपोर्ट के सहारे आसानी से लगा सकते हैं। अगर मेन गेट के पास जाली या ग्रिल लगी है, तो मनी प्लांट की बेल को उस पर चढ़ाकर खूबसूरत लुक दिया जाता है। मनी प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसे ऐसी छायादार जगह पर रखें जहां हल्की रोशनी मिलती रहे।

3- एरिका पाम

घर को खूबसूरत बनाने और प्राकृतिक लुक देने के लिए लोग एरिका पाम भी लगाते हैं। यह जहां भी होता है वहां का पूरा लुक बदल देता है। आप अपने एंट्रेंस गेट पर एक-दो एरिका पाम के पौधे गमलों में लगा सकते हैं। इसकी लंबी और घनी पत्तियां प्रवेश द्वार को खूबसूरत बनाने में मदद करेंगी। इसे सजावटी गमले में लगाकर गेट के दोनों तरफ रख सकते हैं।

4- स्नेक प्लांट

एंट्रेंस गेट पर अन्य पौधों के साथ स्नेक प्लांट भी लगा सकते हैं। इसकी सीधी और लंबी पत्तियां काफी आकर्षक लगती हैं। यह पौधा कम रोशनी वाली जगहों में भी अच्छे से बढ़ता है। इसे बार-बार पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसे आप एरिका पाम के बगल में रख कर गेट को खूबसूरत लुक दिया जा सकता है।

5- स्पाइडर प्लांट

स्पाइडर प्लांट को आप हैंगिंग पॉट में भी लगाकर एंट्रेंस गेट के पास रख सकते हैं। इसकी लंबी, पतली और हरी-सफेद रंग की पत्तियां नीचे की तरफ फैलती हैं, जिससे यह काफी सजावटी लगता है। ऐसे में आप इन पौधों की मदद से अपने प्रवेश द्वार के लुक को बदल सकते हैं और वहां के वातावरण को प्रकृति से जोड़ सकते हैं।

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