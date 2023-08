Curly Hair Care Tips: घुंघराले बाल ड्राई होकर तेजी से गिर रहे हैं, इन 6 टिप्स को अपनाएं, खूबसूरत और शाइनी दिखेंगे

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन के मुताबिक कर्ली हेयर को अगर आप खूबसूरत और शाइनी रखना चाहते हैं तो बालों पर शैंपू लगाने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं।

घुंघराले बाल ड्राई होते हैं और जल्दी टूटते हैं इसलिए आप मॉइश्चराइजिंग शैंपू का ही इस्तेमाल करें। pic-freepik

Follow us on



instagram

telegram