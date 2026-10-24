Road Trip Destinations: पतझड़ का मौसम खत्म होते ही सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। इस दौरान देश के पहाड़ी इलाकों का नजारा अलग रूप लेने लगता है। जंगल सुनहरे रंग के हो जाते हैं, हवा ठंडी हो जाती है और हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ जमने लगती है। अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं, तो बर्फबारी से पहले कुछ जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में इन रास्तों को एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद बर्फबारी की वजह से सफर मुश्किल भरा हो सकता है।

अगर आप सर्दियां शुरू होने से पहले रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश की शानदार घाटियों से लेकर अरुणाचल प्रदेश के घुमावदार पहाड़ी रास्तों तक यहां बताई गई जगहों को विजिट कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में।

शिमला से स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश

शिमला से स्पीति वैली की ओर जाने का सफर यादगार हो सकता है। यहां चीड़ के पेड़ों से ढकी पहाड़ियां, नदी घाटियां, पारंपरिक गांवों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी नजारे देखने को मिलेंगे। स्पीति पहुंचने के रास्ते में नारकंडा, रामपुर, रेकॉन्ग पियो और नाको जैसी जगह मिलती हैं।

रास्ते जंगलों वाली ढलानों से बदलकर हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में बदल जाते हैं। पर्यटक किन्नौर पर्वत श्रृंखला के नजारे देखने के लिए कल्पा रुक सकते हैं। नाको गांव घूम सकते हैं और सदियों पुराने ताबो मठ के दर्शन कर सकते हैं। स्पीति में आगे बढ़ने पर घाटी के ऊपर स्थित की मठ (Key Monastery) एक्सप्लोर कर सकते हैं।

अक्टूबर का समय यहां घूमने के लिए बेहतरीन हो सकता है। इस दौरान पहाड़ सुनहरे हरे रंग के दिखते हैं और गर्मियों के पीक सीजन की तुलना में भीड़ भी कम होती है। हालांकि सूर्यास्त के बाद तापमान तेजी से गिर सकता है। बर्फ या जमी हुई काली बर्फ के कारण रास्ते प्रभावित हो सकते हैं।

श्रीनगर से लेह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख

श्रीनगर-लेह हाईवे कश्मीर की हरी-भरी वादियों, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों और लद्दाख के वीरान जगहों से होकर गुजरने वाला बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। लेह पहुंचने से पहले सोनमर्ग, जोजिला, द्रास और कारगिल रास्ते में पड़ते हैं। हर हिस्से से हिमालय का एक अलग नजारा देखने को मिलता है। सोनमर्ग अपने घास के मैदानों और पहाड़ी नजारों के लिए जाना जाता है। वहीं द्रास और कारगिल इस इलाके के इतिहास की झलक दिखाते हैं। जैसे-जैसे सड़क लद्दाख की ओर ऊपर चढ़ती है नजारे बदल जाते हैं। यहां बंजर पहाड़, गहरी घाटियां और ऊंचाई वाले इलाके दिखाई देने लगते हैं।

यह रूट खासतौर पर शरद ऋतु के दौरान आकर्षक लगता है। हालांकि इस रास्ते पर जाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत होती है। क्योंकि हाईवे ऊंचे पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरता है जहां बर्फबारी होने की संभावना रहती है।

मनाली से लाहौल वैली, हिमाचल प्रदेश

पहाड़ों पर छोटी रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो मनाली से लाहौल वैली बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अटल टर्नल की वजह से लाहौल के कई हिस्सों में आना-जाना आसान हो गया है। पहाड़ों के आकर्षक नजारे, चंद्रा नदी और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर बसा गांव देखने में आकर्षक लगता है।

मनाली से पर्यटक सुरंग के रास्ते सिस्सु (Sissu) की ओर जा सकते हैं। यहां झरने, खुली घाटियां और पहाड़ों के नजारे देखने लायक होते हैं। जैसे-जैसे सड़क केलोंग की ओर बढ़ती है यहां का नजारा और भी अनोखा हो जाता है। रास्ते में पड़ने वाली छोटी बस्तियां और बौद्ध मठ इस अनुभव को और खास बना देते हैं।

श्रीनगर से गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर

अगर आप कम दूरी की यात्रा करना चाहते हैं और बीच-बीच में रुककर नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो श्रीनगर से गुलमर्ग की रोड ट्रिप कर सकते हैं। गुलमर्ग पहुंचने से पहले आपको कश्मीर के ग्रामीण इलाकों और जंगलों से ढकी ढलानों से होकर गुजरना होगा। गुलमर्ग अपने हरे-भरे मैदानों, शंकुधारी पेड़ों और पहाड़ों के शानदार नजारों के लिए जाना जाता है।

जैसे-जैसे सर्दियां आती हैं आसपास का नजारा धीरे-धीरे बदलने लगता है। बर्फबारी से पूरे इलाके का रूप बदल जाता है। हालांकि बर्फ की वजह से देखने में दिक्कत आ सकती है और खासकर गुलमर्ग के रास्ते की सड़कों की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है।

गुवाहाटी से तवांग, अरुणाचल प्रदेश

गुवाहाटी से तवांग की रोड ट्रिप बहुत ही शानदार रहेगी। यहां पर आपको हिमायल के खूबसूरत दृश्य, घने जंगलों वाली पहाड़ियां, नदी घाटियां, पहाड़ी दर्रे और बौद्ध विरासत का संगम देखने को मिलेगा। तवांग पहुंचने से पहले रास्ते में तेजपुर, बोमडिला और दिरांग मिलेंगे। जहां पर आप रुककर आराम कर सकते हैं।

जैसे-जैसे सड़क पूर्वी हिमालय की ओर ऊपर चढ़ती है, नजारे बदल जाते हैं। दिरांग अपनी घाटी के नजारों और पारंपरिक बस्तियों के लिए जाना जाता है। वहीं सेला (Sela) की ओर जाने वाले रास्ते पर पहाड़ों के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। यहां पर पर्यटक प्रसिद्ध तवांग मठ देख सकते हैं। यह इस जगह के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थलों में से एक है।