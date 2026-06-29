घर में कई ऐसी चीजों होती हैं, जो पुरानी होने के बाद किसी कोने में रख दी जाती हैं या फिर फेंक दी जाती हैं। इनमें से एक है तकिए का कवर भी है, जो समय के साथ घिस जाता है या फिर उसका रंग फीका पड़ जाता है। कई बार तकिए का कवर हल्का फट भी जाता है, इसलिए लोग नया कवर खरीद लेते हैं और पुराने कवर को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन ये पुराना कवर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप पुराने तकिए के कवर से कई सारे डेकोर आइटम्स बना सकते हैं।

प्लांटर कवर

अगर आपने अपनी बालकनी में मिनी गार्डन बना रखा है तो पुराने पिलो कवर काफी काम आ सकते हैं। इसकी मदद से आप छोटे गमलों के लिए फैब्रिक प्लांटर कवर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए गमले के आकार के अनुसार कपड़े को सिल लें या फोल्ड करके फिट कर दें। इससे गमला थोड़ा आकर्षक दिखने लगता है। इस कवर वाले गमले को आप बालकनी के साथ ही लिविंग रूम और खिड़की के पास भी रख सकते हैं।

डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग

कई तकिए ऐसे होते हैं जिनका प्रिंट और डिजाइन काफी सुंदर होता है। ऐसे तकिए की मदद से आप डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। तकिए के कवर को लकड़ी की स्टिक, हूप या फ्रेम पर लगाकर एक आकर्षक वॉल हैंगिंग बना लें। इसमें आप टैसल, मोती, शेल या रंग-बिरंगे धागों से सजावट भी कर सकते हैं। इसे आप लिविंग रूम, बेडरूम से लेकर स्टडी रूम तक की दीवारों पर लगाकर कमरे को यूनिक और आकर्षक लुक दे सकते हैं।

टोकरी को दें आकर्षक लुक

पुराने तकिए के कवर की मदद से आप प्लास्टिक या बांस की साधारण टोकरी को एक आकर्षक और यूनिक लुक दे सकते हैं। इसके लिए इन टोकरी के आकार के अनुसार तकिए के कवर को काटकर उस पर फिट कर दें। इसमें आप फल, खिलौने या अन्य सामान रख सकते हैं।

टेबल मैट और रनर

डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल को आकर्षक लुक देने के लिए भी आप पुराने तकिए कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तकिए के कवर का कपड़ा प्रिंटेड या रंगीन है, तो उससे डाइनिंग टेबल के लिए रनर या मैट तैयार कर सकते हैं। किनारों की अच्छी फिनिशिंग और लेस लगाने से ये और भी अधिक आकर्षक लगने लगते हैं। इससे आपके डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल को एक नया और आकर्षक लुक मिल सकता है।

लैम्प कवर

काफी लोग ऐसे हैं जो अपने लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक में लैम्प रखते हैं। पुराने तकिए के कवर से आप अपने लैम्प को भी एक यूनिक और सुंदर लुक दे सकते हैं। इसके लिए उसके शेड पर तकिए के कवर का सुंदर और डिजाइनर कपड़ा लगाकर उसे आकर्षक लुक दे सकते हैं। इससे लैंप का पूरा लुक बदल जाता है, जिससे कमरा अधिक सुंदर नजर आता है।

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