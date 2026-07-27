देश की राजधानी दिल्ली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के करीब स्थित है। इन दोनों ही राज्यों में दिल्ली से कुछ घंटों में पहुंचा जा सकता है। दोनों ही राज्यों में एक से बढ़कर एक हिल स्टेशन है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां मनाने और सुकून के पल बिताने के लिए आते हैं। दिल्ली से ही एक ऐसा हाईवे है जिससे 5 खूबसूरत हिल स्टेशन जुड़े हुए हैं। आपको करीब 300 से 350 किलोमीटर की दूरी पर कई सारे हिल स्टेशनों पर घूमने जा सकते हैं।

अगर आप दिल्ली और इसके आसपास रहते हैं तो गाजियाबाद से शुरू होने वाले NH-9 हाईवे से वीकेंड के मौके पर 5 हिल स्टेशनों पर घूमने जा सकते हैं। NH-9 से आप गाजियाबाद से हापुड़, रुद्रपुर, हल्द्वानी और काठगोदाम तक पहुंच सकते हैं। काठगोदाम तक पहुंचने में आपको 5-6 घंटे का समय लग सकता है। यहां के कई खूबसूरत हिल स्टेशनों के लिए सड़क मार्ग उपलब्ध है। अब आइए जानते हैं कौन-कौन से हिल स्टेशन इससे जुड़े हुए हैं।

1- भीमताल

NH-9 हाईवे से आप भीमताल तक जा सकते हैं। यह जगह अपनी शांत और विशाल झील के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल की भीड़-भाड़ से दूर सुकून भरा समय बिताने के लिए यह जगह बेस्ट साबित हो सकती है। यहां आप बोटिंग, कयाकिंग और झील के बीच बने छोटे द्वीप तक जाने का अनुभव ले सकते हैं।

2- सातताल

भीमताल के बाद आप सातताल भी जा सकते हैं। यह सात प्राकृतिक मीठे पानी की झीलों का खूबसूरत समूह है, जो घने ओक और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, कयाकिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों के बीच यह जगह काफी लोकप्रिय है।

3- मुक्तेश्वर

मुक्तेश्वर अपने शांत वातावरण और हिमालय के मनमोहक नजारे के लिए मशहूर है। यहां स्थित प्राचीन मुक्तेश्वर धाम मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। यहां से आप गहरी और खूबसूरत घाटियों के नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का नजारा देखने लायक होता है।

4- रानीखेत

अगर आपको लंबी और पहाड़ों पर रोड ट्रिप पसंद है, तो वीकेंड के मौके पर रानीखेत भी जा सकते हैं। मुक्तेश्वर से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रानीखेत अपने देवदार के जंगलों, शांत वातावरण और हिमालय के शानदार नजारों के लिए प्रसिद्ध है।

5- कौसानी

अगर आप इन जगहों पर घूमने जा रहे हैं तो कौसानी का भी प्लान बना सकते हैं। ‘कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड’ कहा जाता है। यहां खूबसूरत जंगल और पहाड़ों की हरियाली आपके मन को मोह लेगी। कौसानी से नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसी हिमालयी चोटियों का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। इसके अलावा आप नैनीताल और कैंची धाम (नीम करोली बाबा) भी जा सकते हैं। यानी 2-3 दिन की ट्रिप पर आप इतनी सारी जगहों पर प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं।

Also Read

इन 7 खूबसूरत जगहों से घिरा है चिखलदरा, मनमोहक होता है धुंध से ढकी पहाड़ियों का नजारा