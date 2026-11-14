घर में पौधे लगाने का कई लोगों को शौक होता है। हरियाली न केवल देखने में अच्छी लगती है बल्कि ये पॉजिटिव एनर्जी भी लेकर आती है। घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ आने-जाने की जगह नहीं होता, बल्कि घर की पहली झलक भी यहीं से मिलती है।

ऐसे में अगर एंट्रेंस पर हरियाली और फूलों की खूबसूरती हो, तो घर का लुक ही बदल जाता है। वास्तु शास्त्र में भी कुछ पौधों को शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन्हें घर के प्रवेश द्वार के पास लगाने से सुख-समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप भी अपने घर के एंट्रेंस को खूबसूरत बनाने के साथ थोड़ा हरा-भरा रखना चाहते हैं, तो इन 5 पौधों में से कुछ अपने घर के गेट के पास लगा सकते हैं।

तुलसी का पौधा

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत शुभ और पूजनीय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे घर में लगाने से सकारात्मकता और सुख-समृद्धि आती है। इसे आप मुख्य दरवाजे के पास लगा सकते हैं, जहां सुबह की धूप आती हो।

मनी प्लांट

मनी प्लांट को वास्तु में धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसकी बेल और दिल के आकार की हरी पत्तियां एंट्रेंस को भी खूबसूरत लुक देती हैं। इसे लटकते गमले या किसी स्टैंड पर भी रख सकते हैं। इसकी मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं।

जेड प्लांट

जेड प्लांट की मोटी, गोल और चमकदार पत्तियां इसे बाकी पौधों से अलग बनाती हैं। वास्तु और फेंगशुई की मान्यताओं में इसे धन, तरक्की और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। छोटा होने के कारण इसे दरवाजे के पास किसी टेबल या स्टैंड पर आसानी से रखा जा सकता है। इसे बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं होती। मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दें।

अरेका पाम

अगर आपके घर का एंट्रेंस थोड़ा बड़ा है, तो अरेका पाम अच्छा विकल्प हो सकता है। इसकी लंबी और घनी हरी पत्तियां खाली कोने को भर देती हैं और घर को फ्रेश, ट्रॉपिकल लुक देती हैं। इसे वास्तु से जुड़ी कुछ आधुनिक मान्यताओं में भी सकारात्मक माहौल के लिए अच्छा माना जाता है। इसकी मिट्टी को हल्का नम रखें। पानी इतना न डालें कि गमले में जमा होने लगे।

मोगरा का पौधा

अगर आप चाहते हैं कि घर के दरवाजे पर हरियाली के साथ फूलों की खूबसूरती और खुशबू भी हो, तो मोगरा लगा सकते हैं। इसके सफेद फूल और मनमोहक खुशबू एंट्रेंस को खास बना देते हैं। फूलों को पूजा-पाठ और शुभ अवसरों से जोड़कर भी देखा जाता है। इसे ऐसी जगह जहां रोजाना कुछ घंटे धूप आती हो।