बर्तन की सफाई के लिए आज ज्यादातर घरों में डिशवॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये लिक्विड मौजूद नहीं थे, तब लोग अपने बर्तन कैसे साफ करते थे? दरअसल, पुराने समय में लोग प्रकृति से मिलने वाली ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे, जो सस्ती, आसानी से उपलब्ध और काफी प्रभावी होती थीं। ये ट्रेडिशनल तरीके न सिर्फ चिकनाई और दाग हटाते थे, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित माने जाते थे। आइए जानते हैं उन 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में, जिनसे पहले के समय में बर्तन साफ किए जाते थे।

लकड़ी की राख

पुराने समय में लगभग हर घर में चूल्हे पर खाना बनता था, इसलिए लकड़ी की राख आसानी से मिल जाती थी। राख में मौजूद एल्कलाइन तत्व चिकनाई और जले हुए भोजन के अवशेष को हटाने में मदद करते थे। इसे पानी के साथ मिलाकर बर्तनों पर रगड़ा जाता था, जिससे वे अच्छी तरह साफ हो जाते थे।

इमली का गूदा

तांबे और पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए इमली का गूदा एक बेहतरीन प्राकृतिक क्लीनर माना जाता था। इसकी नेचुरल एसिडिक जिद्दी दाग, कालापन और ऑक्सीडेशन को हटाने में मदद करती थी। आज भी कई घरों में त्योहारों से पहले पीतल के बर्तनों की चमक लौटाने के लिए इमली का इस्तेमाल किया जाता है।

बेसन

सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि बर्तन साफ करने में भी बेसन का उपयोग किया जाता था। बेसन तेल और चिकनाई को सोखने की क्षमता रखता है। इसे पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता था और खासतौर पर पीतल व तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी महीन बनावट बर्तनों को बिना नुकसान पहुंचाए साफ करती थी।

महीन मिट्टी या रेत

जब स्क्रबर नहीं होते थे, तब लोग साफ मिट्टी या महीन रेत से बर्तन मांजते थे। इसकी खुरदरी बनावट जले हुए खाने के निशान और जिद्दी दाग हटाने में मदद करती थी। मिट्टी और रेत का इस्तेमाल खासकर लोहे, मिट्टी और धातु के बर्तनों की सफाई के लिए किया जाता था। ग्रामीण इलाकों में यह तरीका काफी आम था।

नारियल का छिलका और रेशा

जहां नारियल की खेती अधिक होती थी, वहां लोग बर्तन साफ करने के लिए नारियल के छिलके और उसके रेशों का इस्तेमाल करते थे। इसके मजबूत रेशे बर्तनों पर जमी चिकनाई और भोजन के कणों को आसानी से साफ कर देते थे। कई बार इसे राख या इमली के साथ मिलाकर भी उपयोग किया जाता था। आज भी कई जगहों पर नारियल के रेशे को प्लास्टिक स्क्रबर का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प माना जाता है।

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