सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों की वेट लॉस जर्नी लोगों का ध्यान खींचती रहती है। इन दिनों वजन घटाने से जुड़ी एक महिला की तस्वीरें और आंकड़े चर्चा में हैं। दुबई के वेट लॉस कोच अयमन अल ओथमान ने इंस्टाग्राम पर इस महिला के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया है। दावा किया जा रहा है कि महिला ने 8 महीने में करीब 43 किलो वजन कम किया है।

खास बात यह रही कि शुरुआती एक महीने में ही उसका वजन करीब 10 किलो कम हुआ। यह आंकड़ा सुनकर आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि क्या एक महीने में 10 किलो वजन कम करना वाकई संभव है? अगर हां, तो क्या यह शरीर के लिए सुरक्षित भी है? आइए जानें इसके बारे में।

जब इसके बारे में कंसल्टेंट डाइटिशियन गरिमा गोयल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों में शुरुआती एक महीने में वजन तेजी से कम हो सकता है। खासकर जिनका शुरुआती वजन काफी ज्यादा है। उनमें पहले कुछ हफ्तों में स्केल पर बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कम हुआ पूरा वजन सिर्फ फैट था।

पहले महीने में वजन इतनी तेजी से क्यों घट सकता है?

जब कोई व्यक्ति अचानक अपनी डाइट में बड़ा बदलाव करता है और कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी कम हो जाती है, तो शरीर में जमा ग्लाइकोजन कम होने लगता है। ग्लाइकोजन शरीर में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का एक तरीका है और इसके साथ पानी भी जमा रहता है। ऐसे में जब ग्लाइकोजन का स्तर कम होता है तो उसके साथ जमा पानी भी शरीर से निकल सकता है। इससे वजन मशीन पर शुरुआती दिनों में तेजी से कमी दिखाई दे सकती है।

इसके अलावा नमक का सेवन कम होना और पहले के मुकाबले कम मात्रा में खाना भी शरीर के वजन में शुरुआती गिरावट की वजह बन सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का वजन पहले महीने में 10 किलो कम होता है, तो यह जरूरी नहीं कि शरीर से 10 किलो फैट ही कम हुआ हो।

क्या हर व्यक्ति एक महीने में 10 किलो वजन घटा सकता है?

ऐसा कोई एक आंकड़ा सभी लोगों पर लागू नहीं होता। किसी व्यक्ति का वजन कितनी तेजी से कम होगा, यह उसके शुरुआती वजन, शरीर में फैट और मांसपेशियों की मात्रा, मेडिकल स्थिति, खानपान, शारीरिक गतिविधि और विशेषज्ञ की निगरानी जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है।

गरिमा गोयल के मुताबिक, जिस व्यक्ति का शुरुआती वजन काफी ज्यादा होता है, उसमें शुरुआत में वजन कम होने की रफ्तार उस व्यक्ति की तुलना में ज्यादा हो सकती है, जिसे सिर्फ कुछ किलो वजन कम करना है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के 10 किलो वजन कम करने को अपने लिए लक्ष्य बना लेना सही तरीका नहीं है।

तेजी से वजन कम करने में क्या परेशानी हो सकती है?

अगर आप भी बहुत जल्दी वेट लॉस करने का सोच रहे हैं तो पहले ये जान लें कि वजन बहुत तेजी से कम किया जाए तो मांसपेशियां कम होने, शरीर में पोषक तत्वों की कमी और थकान जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। बहुत ज्यादा तेजी से वजन कम करने की कोशिश लंबे समय तक उस वजन को बनाए रखना भी मुश्किल बना सकती है।

इसी वजह से एक सही वेट लॉस प्लान का फोकस सिर्फ वजन घटाने पर नहीं, बल्कि मांसपेशियों को बचाए रखने पर भी होना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त प्रोटीन, संतुलित डाइट और व्यक्ति की क्षमता के अनुसार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मददगार हो सकती है। कैलोरी में बहुत ज्यादा कटौती करने से भी बचना जरूरी है।

43 किलो वजन कम होने की कहानी से क्या सीखें?

महिला के 8 महीने में 43 किलो वजन कम करने का आंकड़ा ध्यान खींचता है, लेकिन यह हर इंसान के लिए संभव नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति की तरह तेजी से वजन कम करने की कोशिश में लोग कई बार बहुत कम खाना, क्रैश डाइट या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और लंबे समय तक उस रूटीन को बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की राय के आधार पर तैयार किया गया है। वजन घटाने के लिए किसी भी डाइट या एक्सरसाइज रूटीन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लें।