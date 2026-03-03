होली का त्योहार पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह खुशियों और उत्साह का त्योहार है। इस मौके पर तरह-तरह के पकवान और ड्रिंक्स बनते हैं। ऐसे में घर पर आए दोस्तों और परिवार के साथ जश्न को और भी खास बनाने के लिए कई शानदार ड्रिंक्स भी बना सकते हैं। इस बार पारंपरिक मिठाइयों के साथ मेहमानों और घर के सदस्यों को स्वादिष्ट और रंगीन ड्रिंक्स परोस सकते हैं। यहां पर चार ड्रिंक्स की रेसिपी बताई गई है।

1- ठंडाई स्पेशल ड्रिंक

होली के मौके पर घर आए मेहमानों के लिए ठंडाई मसाला बना सकते हैं। इसका स्वाद लाजवाब होता है। आइए जानते हैं इसमें डाली जाने वाली सामग्री और बनाने की विधि।

ठंडाई मसाला की सामग्री

ठंडाई प्रीमिक्स या घर की बनी ठंडाई

क्रीम या दूध

बर्फ के टुकड़े

सजावट के लिए गुलाब की पंखुड़ियां

बनाने की विधि

ठंडाई में क्रीम और बर्फ डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब यह झागदार हो जाए तो इसे गिलास में छानकर ऊपर से पिस्ता के टुकड़े और सूखी गुलाब की पंखुड़ियां डालकर परोस सकते हैं।

2- गुलाब और अनार ड्रिंक

होली के मौके पर गुलाब और अनार ड्रिंक भी बना सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकता है।

सामग्री

अनार का जूस

गुलाब सिरप

सोडा या स्पार्कलिंग वॉटर

बर्फ

ताजी पुदीने की पत्तियां

बनाने की विधि

गुलाब सिरप और अनार के जूस को एक साथ मिला लें। उसमें बर्फ डालकर ऊपर से स्पार्कलिंग वॉटर मिला दें। इसके बाद इसमें पुदीने की पत्तियां डालकर सर्व कर सकते हैं।

3- मैंगो जलापेनो ड्रिंक

सामग्री

पके आम की प्यूरी

नींबू का रस

कटी हुई जलापेनो मिर्च

बर्फ

बनाने की विधि

कटी हुई जलापेनो मिर्च को हल्का सा मसल कर इसमें आम की प्यूरी और नींबू का रस मिला दें। इसे बर्फ के साथ शेक कर गिलास में छानकर परोस सकते हैं।

4- अमरूद मसाला

सामग्री



अमरूद का जूस

नींबू का रस

चाट मसाला

गिलास के किनारे के लिए लाल मिर्च और नमक का मिश्रण।

बनाने की विधि

गिलास के किनारे पर मिर्च और नमक लगा दें। इसके बाद अमरूद जूस, चाट मसाला और नींबू रस डालकर बर्फ के साथ शेक कर लें। अब इसे गिलास में ठंडा-ठंडा परोस सकते हैं।



