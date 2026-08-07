कई बार घर को खुशबूदार बनाए रखने के लिए हम महंगे-महंगे रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं। जिससे घर में खुशबू तो फैल जाती है, लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं टिकती। इसके लिए कुछ ऐसे खुशबूदार फूल वाले पौधों को बालकनी में लगाया जा सकता है, जिनकी खुशबू पूरा माहौल बदल सकती है। कई ऐसे फूल वाले पौधे हैं, जो अपनी खुशबू के लिए जाने जाते हैं। इन्हें घर पर लगाना बहुत ही अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। यह बालकनी को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ घर को खुशबूदार बनाने में भी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन पौधों के बारे में।

गंधराज का पौधा

गंधराज एक ऐसा झाड़ियों वाला फूलों का पौधा है, जो अपनी शानदार खुशबू के लिए जाना जाता है। इन सुंदर, सफेद और खुशबूदार फूलों को आफ बालकनी या छत पर भी लगा सकते हैं। इसे आप बरसात के मौसम में आसानी से गमले में लगा सकते हैं। इस पौधे की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आसपास का सारा माहौल महक उठता है।

पारिजात का पौधा

अगर आप बालकनी में रोजाना सुबह-शाम बैठना पसंद करते हैं, तो उसे सुंदर और खुशबूदार बनाए रखना भी जरूरी है। इसके लिए आप पारिजात का पौधा लगा सकते हैं। 4-5 घंटे की धूप, पर्याप्त पानी और सही देखभाल की मदद से इसे घर पर आसानी से लगाया जा सकता है। इस पौधे को आप जुलाई से सितंबर के महीने में लगा सकते हैं।

रजनीगंधा का पौधा

यह बहुत ही खूबसूरत बारहमासी फूल का पौधा है, जिसे कई लोग अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। इन्हें आप बालकनी में आसानी से लगा सकते हैं। सफेद रंग के इन फूलों को कई लोग गुलदस्ते में भी रखते हैं। इन्हें लगाकर आप बालकनी को खुशबूदार बना सकते हैं, जिससे पूरे घर का माहौल खुशनूमा बना सकती है।

मधुकामिनी का पौधा

इन फूलों के पौधे की पहचान उनकी मनमोहक खुशबू है। इस पौधे में सफेद रंग के फूल गुच्छों में खिलते हैं। इसकी खुशबू पूरे घर का माहौल सकारात्मक कर सकती हैं। इन्हें आप बालकनी में लगा सकते हैं।

बालकनी में फूल वाले पौधे लगाने के फायदे

जब हम बालकनी में बैठते हैं या समय बिताते हैं, तो आसपास पौधे मन को सुकून देते हैं। सुबह-सुबह फूलों से लदे पौधे देखने से मन को खुशी मिलती है। साथ ही ये पौधे आसपास की हवा को भी साफ रखने में मदद कर सकते हैं। बालकनी की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप इन पौधों को खूबसूरत गमलों में हैंग भी कर सकते हैं।

बालकनी में इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो इन फूल वाले पौधों से आइडिया ले सकते हैं। जिसकी खुशबू न सिर्फ बालकनी बल्कि पूरे घर के माहौल को खुशनूमा बना सकती है। बरसात के मौसम में इन्हें कम देखभाल में भी आप गमले में आसानी से लगा सकते हैं।