भारत का रेल नेटवर्क दुनिया की चौथी सबसे बड़ी राष्ट्रीय रेल प्रणाली है, जिसके जरिए यात्री देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। वैसे तो देश में घूमने के लिए कई जगहें हैं और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक प्रसिद्ध जगहों पर छुट्टियां मनाने जाते रहते हैं, कोई रोड ट्रिप पर जाता है, तो किसी को जहाज से सफर करना पसंद है। लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां ट्रेन से सफर करने का अनुभव बेहद खास होता है। कुछ ऐसी ट्रेन यात्राएं हैं, जिनमें सफर के दौरान पहाड़, घाटियां, जंगल, नदियां और समुद्र का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। अगर आपको रास्ते में प्राकृतिक सुंदरता देखना पसंद है, तो भारत की इन चार ट्रेन यात्राओं का अनुभव जीवन में एक बार जरूर लेना चाहिए।

1- कालका-शिमला टॉय ट्रेन, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की कालका-शिमला टॉय ट्रेन भारत की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी ट्रेन यात्राओं में से एक है। यह ट्रेन कालका से चलकर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए शिमला पहुंचती है। रास्ते में घने जंगल, पुल, सुरंगें और छोटे-छोटे पहाड़ी स्टेशन दिखाई देते हैं। सफर के अंत में ट्रेन शिमला पहुंचती है। इस रेलवे लाइन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यह छोटी रेल पटरी और घुमावदार पहाड़ी रास्तों के लिए जानी जाती है।

2- नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तमिलनाडु

नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु के मेट्टुपालयम को ऊटी से जोड़ती है। यह ट्रेन नीलगिरी की पहाड़ियों से होकर गुजरती है। रास्ते में चाय के बागान, घने जंगल, घाटियां और कई सुरंगें देखने को मिलती हैं। यह भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल पहाड़ी रेलवे में से एक है। ट्रेन अपनी नीले और क्रीम रंग के पुराने डिब्बों और खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते के लिए जानी जाती है। जैसे-जैसे ट्रेन पहाड़ों की ओर बढ़ती है, आसपास का नजारा भी बदलता जाता है, जो इस सफर को खास बनाता है।

3- कोंकण रेलवे, महाराष्ट्र-गोवा-कर्नाटक

पहाड़ों के साथ समुद्र का भी खूबसूरत नजारा देखना चाहते हैं, तो एक बार कोंकण रेलवे का सफर जरूर करें। यह रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है। रास्ते में कई पुल और सुरंगें आती हैं। ट्रेन पश्चिमी घाट और समुद्र के किनारे बसे इलाकों से होकर गुजरती है, जिसका नजारा बेहद खूबसूरत होता है। सफर के दौरान हरे-भरे पहाड़, नदियां, गांव और कोंकण क्षेत्र के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। खासकर मानसून के दौरान और उसके बाद यहां की हरियाली काफी आकर्षक हो जाती है।

4- कांगड़ा वैली रेलवे, हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा वैली रेलवे भारत की प्रसिद्ध पहाड़ी ट्रेन यात्राओं से अलग और शांत अनुभव के लिए जानी जाती है। यह छोटी रेल पटरी वाली ट्रेन पठानकोट से जोगिंदर नगर की ओर जाती है। रास्ते में धौलाधार की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इस दौरान रास्ते में दिखने वाले गांव और प्राकृतिक सुंदरता काफी मनमोहक होते हैं।

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