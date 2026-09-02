सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वर्कआउट खूब वायरल हो रहा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे रोज सिर्फ 4 मिनट करने से पेट की चर्बी कम हो सकती है। इतना ही नहीं 7 दिन में 5 किलो तक वजन घटाया जा सकता है। अगर आप भी वजन घटाने की कोशिश में जुटे हैं तो आपको भी यह जानने की उत्सुकता होगी क्या सच में ऐसा होता है। सबसे पहले तो जानिए इस वर्कआउट का नाम। इसे Tabata Workout कहते हैं। लेकिन क्या वाकई चार मिनट की एक्सरसाइज इतनी बड़ी गारंटी दे सकती है?

अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है, लंबे वर्कआउट से बोरियत होती है या आप वजन कम करने के लिए कोई आसान और जल्दी पूरा होने वाला तरीका खोज रहे हैं, तो आप भी तरह-तरह के तरीके जानने की कोशिश करते होंगे। Tabata को इंटरनेट पर इसे तेजी से वजन घटाने वाले वर्कआउट के तौर पर पेश किया जा रहा है। आखिर यह वर्कआउट शरीर पर कैसे काम करता है और इससे वास्तव में क्या फायदा मिल सकता है? आइए समझते हैं।

सबसे पहले जानें क्या है Tabata Workout?

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में फिटनेस कोच अंबाजी बोडेकर (प्रोफेशनल एथलीट और बॉडीबिल्डिंग कोच) ने बताया कि Tabata हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT का एक फॉर्म है। खास बात यह है कि इसे कम समय में किया जा सकता है। जो लोग बहुत बिजी रहते हैं उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

इस वर्कआउट की शुरुआत से जुड़ा नाम जापानी वैज्ञानिक इजुमी तबाता का है। उन्होंने 1996 में इस तरह की हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर रिसर्च को सामने रखा था।

Tabata के दौरान कम समय में एक्सरसाइज को काफी तेज गति से किया जाता है। इससे हार्ट रेट तेजी से बढ़ सकता है और शरीर को कम समय में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।

बोडेकर के अनुसार, चार मिनट का Tabata सेशन कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बेहतर करने और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने में मदद कर सकता है।

क्या 4 मिनट का Tabata पेट की चर्बी कम कर सकता है?

यही वह सवाल है जिसकी वजह से Tabata सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लेकिन इसका जवाब थोड़ा अलग है। तो इसका जवाब है कि सिर्फ चार मिनट का Tabata करने से सीधे पेट की चर्बी खत्म होने की गारंटी नहीं है। हां, इसे रोजाना एक्सरसाइज रूटीन का हिस्सा बनाकर फिटनेस और कैलोरी बर्निंग में मदद मिल सकती है।

नियमित रूप से और सही तरीके से Tabata करने पर कार्डियो एंड्योरेंस, स्टैमिना और मांसपेशियों की कंडीशनिंग बेहतर हो सकती है। साथ ही शरीर की वर्क कैपेसिटी बढ़ाने और कैलोरी खर्च करने में भी मदद मिल सकती है।

अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है, तो Tabata को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सही डाइट के साथ जोड़ना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इससे वजन कम करते समय मसल्स को बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है।

तो क्या 7 दिन में 5 किलो वजन कम हो सकता है?

सोशल मीडिया के इस तरह के वायरल दावों से सावधान रहना चाहिए। सिर्फ चार मिनट के Tabata Workout से 7 दिन में 5 किलो वजन कम होना संभव नहीं है। वजन कम होना कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे आपकी डाइट, रोज की शारीरिक गतिविधि, नींद, एक्सरसाइज, शुरुआती वजन और शरीर की स्थिति जैसे कई फैक्टर इसमें भूमिका निभाते हैं।

क्या सभी लोग Tabata कर सकते हैं?

अगर आपने हाल ही में एक्सरसाइज शुरू की है, तो सीधे फुल-इंटेंसिटी Tabata करने की कोशिश न करें। शुरुआत में पहले एक्सरसाइज के मूवमेंट को समझना और सही फॉर्म सीखना जरूरी है। शरीर को धीरे-धीरे उस मेहनत का आदी बनाएं। जैसे-जैसे फिटनेस और ताकत बढ़े, वैसे-वैसे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाई जा सकती है।

सिर्फ इसलिए कि कोई वर्कआउट इंटरनेट पर वायरल है, उसे अपनी क्षमता से ज्यादा तेज करना जरूरी नहीं है। गलत फॉर्म या जरूरत से ज्यादा इंटेंसिटी चोट का खतरा भी बढ़ा सकती है।

सिर्फ वर्कआउट नहीं, रिकवरी भी जरूरी

Tabata की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कम समय में काफी मेहनत हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रोज शरीर को बिना आराम दिए हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते रहें।

बोडेकर ने बताया कि Tabata का फायदा उसकी एफिशिएंसी में है, लेकिन अच्छे नतीजे पाने के लिए कंसिस्टेंसी और रिकवरी दोनों जरूरी हैं।

तो क्या Tabata करना चाहिए?

अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो Tabata आपके फिटनेस रूटीन का हिस्सा बन सकता है। चार मिनट का सेशन हार्ट रेट बढ़ाने और शरीर को चुनौती देने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन इसे ‘7 दिन में 5 किलो वजन कम करने वाला शॉर्टकट’ समझना सही नहीं है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। किसी भी नई एक्सरसाइज या हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट को शुरू करने से पहले अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य के अनुसार विशेषज्ञ की सलाह लें।