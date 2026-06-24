हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा आत्मविश्वासी, खुश और सामाजिक रूप से मजबूत बने। लेकिन अच्छी सोशल स्किल्स (सामाजिक कौशल) अपने आप नहीं आतीं। जैसे बच्चे पढ़ना-लिखना और नई चीजें सीखते हैं, वैसे ही उन्हें लोगों से बात करना, दोस्त बनाना और अपनी इमोशन्स को सही तरीके से व्यक्त करना भी सीखना पड़ता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, 10 साल की उम्र तक कुछ जरूरी सोशल स्किल्स विकसित हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे अपने दोस्तों और सामाजिक दायरे को लेकर ज्यादा जागरूक होने लगते हैं। अगर वे दूसरों के साथ घुलने-मिलने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो इसका असर उनके आत्मविश्वास पर पड़ सकता है।

किसी ग्रुप में सहजता से शामिल होना सीखें

कई बच्चों के लिए किसी नए ग्रुप के पास जाकर खेल में शामिल होना या बातचीत शुरू करना आसान नहीं होता। वे अक्सर झिझक महसूस करते हैं और डरते हैं कि कहीं उन्हें मना न कर दिया जाए। माता-पिता बच्चों को सिखा सकते हैं कि पहले कुछ देर रुककर ग्रुप को देखें और समझें कि वे क्या कर रहे हैं। इसके बाद वे केवल ‘क्या मैं खेल सकता हूं?’ कहने के बजाय, ‘मुझे आपका खेल पसंद आया, क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूं?’ जैसी बात कह सकते हैं। इससे बातचीत की शुरुआत करना आसान हो जाता है।

असहमति जताना, लेकिन दोस्ती बनाए रखना

बच्चों को अक्सर लगता है कि किसी बात पर बहस या असहमति होने का मतलब दोस्ती खत्म हो जाना है। जबकि रियलिटी में अलग-अलग राय होना बिल्कुल सामान्य बात है। माता-पिता को बच्चों को यह समझाना चाहिए कि दो लोग अलग-अलग चीजें पसंद कर सकते हैं और फिर भी अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं। यह स्किल बच्चों को सम्मानपूर्वक अपनी बात रखने और दूसरों की राय का सम्मान करने में मदद करता है।

सिर्फ शब्द नहीं, हाव-भाव भी समझना

अच्छी सोशल स्किल्स में बॉडी लैंग्वेज और दूसरे लोगों के संकेतों को समझना भी शामिल है। कई बार सामने वाला व्यक्ति कुछ कहे बिना ही अपनी इमोशन्स जाहिर कर देता है। बच्चों को सिखाएं कि यदि कोई बार-बार इधर-उधर देख रहा है, बहुत छोटे जवाब दे रहा है या असहज लग रहा है, तो हो सकता है कि वह बातचीत जारी नहीं रखना चाहता। ऐसे संकेतों को समझना बच्चों को बेहतर संवाद करने में मदद करता है।

मुश्किल परिस्थितियों में अपनी बात कहना

कई बार बच्चे जानते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। ऐसे में उन्हें कुछ आसान और स्पष्ट वाक्य सिखाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा किसी काम के लिए दबाव महसूस कर रहा है, तो वह आत्मविश्वास के साथ कह सके, ‘मैं यह नहीं करना चाहता।’ अपनी भावनाओं और सीमाओं को व्यक्त करना बच्चों को सुरक्षित और मजबूत महसूस कराता है।

बच्चों के लिए सोशल स्किल्स क्यों हैं जरूरी?

सोशल स्किल्स केवल दोस्त बनाने तक सीमित नहीं हैं। ये बच्चों को अपनी इमोशन्स को समझने, समस्याओं का समाधान करने, दूसरों के साथ सहयोग करने और स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद करती हैं। अच्छी सोशल अंडरस्टैंडिंग रखने वाले बच्चे स्कूल, खेल और अन्य एक्टिविटीज में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। साथ ही वे जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं।

आत्मविश्वास समय और अभ्यास से आता है

अगर आपका बच्चा तुरंत दोस्त नहीं बना पाता या किसी समूह में बोलने से हिचकिचाता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सामाजिक आत्मविश्वास रातों-रात विकसित नहीं होता। बच्चों को समय, प्रोत्साहन और अभ्यास के अवसर दें। उन्हें ‘शर्मीला’ कहने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि उन्हें किस खास स्किल में मदद की जरूरत है। हो सकता है कि उन्हें केवल बातचीत शुरू करना, अपनी बात रखना या मुश्किल परिस्थितियों को संभालना सीखने की आवश्यकता हो।

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