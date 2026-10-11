घर पर दिवाली की साफ-सफाई कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। घर के हर कोने को अच्छी तरह साफ किया जा सकता है। हालांकि कई बार सफाई के बावजूद भी किचन के बर्तनों में जिद्दी दाग और पानी के निशान रह जाते हैं। रोजमर्रा की सफाई के बाद भी कई बार बर्तन ऐसे दाग पकड़ लेते हैं, जो साधारण साबुन से नहीं छूटते। जले हुए खाने की परत, चाय-काफी के निशान, तेल की चिकनाहट और पानी के सफेद दाग बर्तन की चमक बिगाड़ देते हैं। इन्हें हटाने के लिए महंगे केमिकल्स की जरूरत हमेशा नहीं होती। घर में उपलब्ध कुछ साधारण चीजों से बर्तनों को काफी हद तक साफ किया जा सकता है। सही तरीका अपनाने से मेहनत भी कम होती है और बर्तनों के सतह की चमक भी सुरक्षित रहती है। हालांकि, बर्तन की धातु और दाग की प्रकृति देखकर ही उपाय चुनना चाहिए। हर धातु के लिए सावधानी जरूरी है।

बेकिंग सोडा से सफाई

स्टील के बर्तन में खाना जलकर चिपक गया हो तो पहले उसमें इतना पानी डालें कि जली हुई जगह डूब जाए। इसमें एक से दो चम्मच बेकिंग सोडा डालकर पानी को कुछ मिनट धीमी आंच पर गर्म करें। फिर गैस बंद करके बर्तन को ठंडा होने दें। नरम हुई परत को मुलायम स्क्रबर से धीरे-धीरे रगड़ें। बहुत जोर से घिसने के बजाय प्रक्रिया दोहराना बेहतर है। इससे बर्तन की सतह पर अनावश्यक खरोंच पड़ने का खतरा कम रहता है।

सिरका-पानी लगाएं

कभी-कभी स्टील के बर्तनों पर सफेद या धुंधले निशान दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका लेकर दाग यानी निशान वाली जगह पर लगाएं। कुछ मिनट बाद मुलायम कपड़े या स्पंज से पोंछकर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद बर्तन को सूखे कपड़े से पोंछना जरूरी है, क्योंकि पानी की बूंदें सूखने पर दोबारा निशान छोड़ सकती हैं। संगमरमर या प्राकृतिक पत्थर की सतह पर सिरका न लगाएं।

नींबू-नमक का उपाय

तेल की जमी परत या हल्के पीले दाग के लिए नींबू का रस उपयोगी हो सकता है। दाग पर थोड़ा नींबू का रस डालकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद थोड़ा नमक लेकर हल्के हाथ से रगड़ें और गर्म पानी से धो लें। नमक को बहुत दबाव से रगड़ने से चमकदार सतह पर खरोंच आ सकती है, इसलिए हल्का हाथ रखना जरूरी है। यह तरीका ताजा और हल्के दागों में अधिक उपयोगी रहता है।

भाप का सहारा

कई बार दाग हटाने का सबसे सरल तरीका बर्तन को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखना है। जमा हुआ खाना और चिकनाई नरम होने पर साबुन और स्पंज से सफाई आसान हो जाती है। अगर बर्तन नान-स्टिक है, तो धातु का स्क्रबर, चाकू या खुरचनी बिल्कुल न इस्तेमाल करें। उसकी परत को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह किसी भी बर्तन पर तेज रसायनों का प्रयोग करने से पहले निर्माता के निर्देश देख लेने चाहिए।

इन घरेलू नुस्खों का उद्देश्य दाग हटाना है, बर्तन को घिसकर चमकाना नहीं। इसलिए दाग पर समय दें, मुलायम साधनों का इस्तेमाल करें और सफाई के बाद बर्तन को अच्छी तरह धोकर सुखाएं। सबसे जरूरी बात यह कि सिरका, ब्लीच या दूसरे रसायनों को आपस में मिलाकर इस्तेमाल न करें। सही उपाय, थोड़ा धैर्य और नियमित सफाई से जिद्दी दाग भी काफी हद तक दूर किए जा सकते हैं और बर्तनों की चमक लंबे समय तक बनी रह सकती है।