पार्टी, डेट नाइट या दोस्तों के साथ बाहर जाते समय अक्सर हम स्टाइलिश आउटफिट पहनना पसंद करते हैं। खासकर गर्मियों के समय ज्यादातर महिलाएं ऑफ शोल्डर आउटफिट को स्टाइल करती हैं। हालांकि सिर्फ खूबसूरत आउटफिट पहनना ही स्टाइलिश लुक नहीं देता बल्कि सही एक्सेसरीज और हेयर स्टाइल भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप भी पार्टी, डेट नाइट या किसी इवेंट में ऑफ शोल्डर आउटफिट पहनना चाहती हैं तो कुछ हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकती हैं जो आपके ओवरओल लुक को और भी अट्रैक्टिव और स्टनिंग बनाने में मदद कर सकते हैं।

मेसी बन हेयर स्टाइल

अगर आपके बाल काफी लंबे हैं तो ऑफ शोल्डर आउटफिट के साथ मेसी बन बहुत शानदार लुक देंगे। इससे नेकलाइन अच्छे से नजर आती है जिसकी वजह से पूरा लुक अट्रैक्टिव नजर आ सकता है। अगर आप पार्टी या डेट नाइट पर जा रही हैं तो ऑफ शोल्डर आउटफिट के साथ मेसी बन हेयर स्टाइल ट्राई कर सकती हैं।

हाई पोनीटेल

फॉर्मल या कैजुअल लुक के साथ आप हाई पोनीटेल हेयर स्टाइल ट्राई कर सकती हैं। इस हेयर स्टाइल को कम समय में बनाया जा सकता है जो स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देने में मदद करता है। यह हेयर स्टाइल से चेहरे की बनावट को उभारने के साथ-साथ आउटफिट को भी अट्रैक्टिव बनाता है। इसके साथ छोटे स्टड या हूप ईयररिंग्स लुक को अट्रैक्टिव बनाने में मदद करेंगे।

हाफ टाई हेयर स्टाइल

अगर आप बालों के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हैं तो आधे बालों को ऊपर की ओर बांध सकती हैं और बाकी बालों को हल्का कर्ल कर सकती हैं। यह हेयर स्टाइल दिखने में जितना सिंपल लगता है उतना ही स्टाइलिश भी नजर आता है।

सॉफ्ट वेवी हेयर

अगर आपके बाल छोटे और पतले हैं तो ऑफ शोल्डर आउटफिट के साथ खुले और हल्के वेवी बाल एलिगेंट लुक देंगे। यह हेयर स्टाइल गर्दन और कंधों को खूबसूरती से हाईलाइट करता है। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो रोलर्स की मदद से हल्के वेव्स बना सकती हैं। इस हेयर स्टाइल को वेस्टर्न या इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

ऑफ शोल्डर आउटफिट के साथ बालों को पीछे या ऊपर रख सकते हैं जिससे गर्दन और कॉलर बोन आसानी से नजर आ सके। इससे पूरी आउटफिट का लुक बेहतर तरीके से उभर कर आता है। इसके अलावा चेहरे का शेप, बालों की लंबाई और आउटफिट के डिजाइन का भी ध्यान रखें। सही हेयर स्टाइल और हल्के मेकअप के साथ ऑफ शोल्डर लुक को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है।