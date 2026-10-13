Steel Bottle Smell Removing Tips: पानी पीने के लिए ज्यादातर लोग स्टील की बोतल का इस्तेमाल करते हैं। इसे घर, ऑफिस, कॉलेज या सफर के दौरान साथ ही रखते हैं। इससे बार-बार पानी पीने में आसानी होती है और प्लास्टिक की तुलना में इसे सुरक्षित भी माना जाता है। हालांकि स्टील की बोतल में कई बार आपने देखा होगा कि अजीब-सी बदबू आने लगती है। अगर पानी इनमें ज्यादा दिनों तक भरा रहता है, तो धोने के बाद भी यह बदबू दूर नहीं होती है। इस वजह से इस बोतल का दोबारा इस्तेमाल करने का मन नहीं करता है। अगर आपके साथ भी ऐसी ही समस्या आ रही है, तो इस बोतल को बेकार न समझें। बल्कि कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से इसे साफ करके बदबू को दूर किया जा सकता है।

अगर आपके स्टील की बोतल से धोने के बाद भी बदबू आ रही है, तो इसके पीछे कुछ गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं। जिसे दूर करके भी आप काफी हद तक बोतल को साफ रख सकते हैं। आइए जानते हैं स्टील की बोतल से बदबू को दूर करने के आसान तरीकों के बारे में।

स्टील की बोतल से बदबू आने का कारण

बोतल में जब भी हम पानी छोड़ देते हैं, तो अंदर नमी बंद हो जाती है। जिसकी वजह से बोतल में अजीब बदबू आने लगती है। साबुन के बचे हुए कण और छिपे हुए बैक्टीरिया और फफूंद भी इसके पीछे का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा ढक्कन और रबर की सील की गंदगी से भी बदबू आ सकती है।

बेकिंग सोडा

गुनगुने पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा को मिक्स कर लें। अब इसे बोतल में डालकर करीब 15 से 30 मिनट तक छोड़ दें। फिर बोतल को स्क्रब की मदद से साफ करें। अब पानी की मदद से बोतल को अच्छी तरह साफ कर लें। इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह पानी को सुखा लें। जिससे बदबू को दूर करने में आसानी हो सकती है।

सफेद विनेगर

सबसे पहले एक बाउल में 2 चम्मच सफेद विनेगर को गुनगुने पानी में मिक्स करें। अब इस मिश्रण को बोतल में डालकर रातभर के लिए छोड़ दें। अगर बोतल से ज्यादा बदबू नहीं आ रही है, तो 1 या 2 घंटे के लिए भी इस मिश्रण को डाल सकते हैं। अब लिक्विड डिशवॉश और पानी की मदद से बोतल को अच्छी तरह साफ कर लें। इस उपाय से भी बदबू को दूर किया जा सकता है।

नींबू और पानी

नींबू सफाई के लिए बेहतरीन माना जाता है। इससे आप स्टील के बोतल की बदबू को भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाएं। इसे करीब 30 मिनट तक बोतल में डालकर छोड़ दें। अब साफ पानी से बोतल को 4 से 5 बार धो लें। इस तरह बदबू को दूर करने में मदद मिल सकती है।

हाइड्रोजन परॉक्साइड

स्टील की बोतल को साफ करने के लिए हाइड्रोजन परॉक्साइड भी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए करीब 2-3 प्रतिशत हाइड्रोजन परॉक्साइड बोतल में डालें। इसे अच्छी तरह से शेक कर लें। अब पानी से अच्छी तरह दो चार बार धो लें। इससे बोतल में मौजूद बैक्टीरिया और कीटाणु दूर हो सकते हैं।

स्टील की बोतल को साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह सुखा लें। क्योंकि नमी की वजह से भी बोतल से बदबू आने लगती है। इसके अलावा बोतल के ढक्कन, स्ट्रॉ और सील को अलग से निकालकर अच्छी तरह साफ करें। धोने के बाद बोतल का ढक्कन खोलकर कुछ देर रख दें ताकि उसके अंदर नमी सूख सके। अगर आप बोतल को रोजाना इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसे खाली करके ही रखें। पानी को बोतल में छोड़ने की वजह से भी बदबू आ सकती है।