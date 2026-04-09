घूमने वालों की दुनिया में विकल्पों की कमी नहीं है। किसी को हिल स्टेशन की ठंडी वादियों में समय बिताना पसंद है, तो कई लोग समुद्र किनारे अपने पलों को यादगार बनाते हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबी ड्राइव और रोड ट्रिप्स के शौकीन होते हैं। अगर आप भी रोड ट्रिप्स के दीवानें हैं, प्रकृति प्रेमी हैं और एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं, तो दक्षिण भारत के इन 4 जगहों पर जरूर जाना चाहिए। ये रास्ते साफ-सुधरी और हरी-भरी हरियाली से घिरे हैं, जहां हर मोड़ पर आपको नया अनुभव मिलेगा।

यहां आपको घने जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरने वाले रास्ते, खूबसूरत समुद्र तट और रोमांचक घुमावदार पहाड़ी मोड़ जैसे कई शानदार प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव होगा। कोर्ग की कॉफी की महक से भरे पहाड़ों से लेकर हम्पी के ऐतिहासिक धरोहरें तक, ये रोड ट्रिप्स आपके सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। आइए जानते हैं दक्षिण भारत के वो 4 अद्भुत रोड ट्रिप्स जो आपका मूड और सफर दोनों शानदार बना सकते हैं।

1- बेंगलुरु से कोर्ग

कोर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं, कॉफी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बेंगलुरु से कोर्ग की ड्राइव आपको हरियाली से भरे कॉफी बगानों, कोहरे से ढके पहाड़ों और घुमावदार रास्तों से ले जाएगी, जिसका नजारा और अनुभव शानदार होता है। यहां पर जाने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। यहां पर रमणनगर रॉक क्लाइंबिंग के लिए मशहूर है। साथ ही मैसूर पैलेस भी जा सकते हैं।

(दूरी: 250 किमी, जाने के उत्तम सयम अक्टूबर से मार्च)

2- कोच्चि से मुन्नार

आप शानदार रोड ट्रिप्स का अनुभव करना चाहते हैं को कोच्ची से मुन्नार जा सकते हैं। मुन्नार को भारत की चाय की राजधानी कहा जाता है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह शानदार अनुभव वाला ड्राइव साबित हो सकता है। यहां आपको रास्ते में कोहरे से ढके पहाड़, झरनों और चाय के बागानों का शानदार और मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है।

(दूरी: 130 किमी, जाने का उत्तम समय सिंतबर से मार्च)

3- हैदराबाद से हम्पी

अगर आपको एतिहासिक धरोहरें पसंद है तो हैदराबास से हम्पी घूमने जा सकते हैं। हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहां पर ड्राइव के दौरान आप खूबसूरत गांवों और शानदार प्राकृतिक दृश्य के बीच से होकर गुजरते हैं, जो आपको प्राचीन विजयनगर के खंडहरों तक ले जाती हैं। यहां आपको विरुपाक्ष मंदिर, हम्पी बाजार, लोटस महल और एलेफेंट स्टेबल्स के साथ सूर्यास्त के शानदार नजारे देखे को मिलते हैं।

(दूरी: 380 किमी, जाने का उत्तम समय अक्टूबर से फरवरी)

4- चेन्नई से पुडुचेरी

अगर आपको समुद्र किनारे रोड ट्रिप का अनुभव लेना है और शानदार नजारों का लुत्फ उठाना है तो चेन्नई से पुडुचेरी जरूर जाएं। यह ईस्ट कोस्ट रोड भारत में समुद्र किनारे की सबसे खूबसूरत ड्राइवों में से एक है। यह रास्ता बंगाल की खाड़ी के किनारे चलता है, जहां समुद्र का बेहद शानदार नजारा होता है। यहां आप महाबलीपुरम, कोवेलॉन्ग बीच, पुडुचेरी जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। इस दौरान रंगीन घरों वाली गलियां, समुद्री भोजन और खूबसूरत समुद्री तट का आनंद उठा सकते हैं।

(दूरी: 160 किमी, जाने का उत्तम समय नवंबर से फरवरी के बीच)