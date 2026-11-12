प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। किसी का वजन बढ़ जाता है, तो किसी के पेट की मांसपेशियों के बीच गैप आ जाता है। खासकर C-section के बाद महिलाओं को रिकवरी में समय लग सकता है। ऐसे में कई महिलाएं वजन कम करने और पहले जैसी फिटनेस पाने की कोशिश तो करती हैं लेकिन कई बार सफल नहीं हो पाती हैं।

क्या आप जानती हैं कि डिलीवरी के बाद शरीर को एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल की मदद से कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। 36 साल की मनवी मित्तल की कहानी इसी की एक मिसाल है। दो बच्चों की मां मनवी ने दूसरी C-section डिलीवरी के बाद करीब दो साल में 18 किलो वजन कम किया और बिना सर्जरी पेट की मांसपेशियों के बीच आए गैप को भी बंद करने में कामयाबी हासिल की। आइए जानते हैं उनकी फिटनेस जर्नी और एक्सपर्ट से समझते हैं कि डिलीवरी के बाद इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है।

C-section के बाद पेट की मांसपेशियों में क्यों आ जाता है गैप?

मनवी की समस्या को मेडिकल भाषा में डायस्टेसिस रेक्टी (Diastasis Recti) कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें पेट की सीधी मांसपेशियों (Rectus Abdominis) के दोनों हिस्सों के बीच मौजूद कनेक्टिव टिश्यू (Connective Tissue) खिंचकर चौड़ा हो जाता है। प्रेग्नेंसी के दौरान जैसे-जैसे गर्भ में बच्चे का विकास होता है और पेट का आकार बढ़ता है, वैसे-वैसे इन मांसपेशियों के बीच की जगह भी बढ़ सकती है।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में डायटीशियन गरिमा गोयल ने बताया कि इस समस्या के कारण पेट बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा कोर मसल्स की स्थिरता कम हो सकती है। कुछ महिलाओं को रोजमर्रा के काम करने या कुछ खास तरह की शारीरिक गतिविधियों के दौरान परेशानी और असहजता भी महसूस हो सकती है। हालांकि, प्रेग्नेंसी के बाद यह समस्या आम है, लेकिन हर महिला में इसकी गंभीरता एक जैसी नहीं होती।

क्या बिना सर्जरी ठीक हो सकता है पेट की मांसपेशियों का गैप?

एक्सपर्ट के मुताबिक, डायस्टेसिस रेक्टी होने पर हर महिला को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। सही तरीके से की गई एक्सरसाइज और रिहैबिलिटेशन से कुछ महिलाओं को फायदा मिल सकता है। इसके लिए पेट की गहरी मांसपेशियों और पेल्विक फ्लोर को धीरे-धीरे मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।

हालांकि, केवल वजन कम करने से पेट की मांसपेशियों के बीच का गैप बंद नहीं होता। इसके लिए कोर मसल्स को बेहतर बनाना जरूरी है। एक्सरसाइज का चुनाव महिला की शारीरिक स्थिति और समस्या की गंभीरता के आधार पर होना चाहिए।

बेहतर होगा कि इसके लिए पेल्विक हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट या योग्य हेल्थ एक्सपर्ट की मदद ली जाए। C-section से रिकवरी कर रही महिलाओं को भारी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह और अनुमति जरूर लेनी चाहिए।

डिलीवरी के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों है जरूरी?

प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के बाद शरीर को दोबारा मजबूत बनाने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (Strength Training) मददगार हो सकती है। इससे मांसपेशियों को मजबूत करने, बॉडी पोश्चर सुधारने और जोड़ों की कार्यक्षमता बेहतर बनाने में मदद मिलती है। साथ ही शरीर की सामान्य शारीरिक क्षमता भी धीरे-धीरे बेहतर हो सकती है।

हालांकि, अगर किसी महिला को डायस्टेसिस रेक्टी की समस्या है, तो एक्सरसाइज करते समय खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ऐसी एक्सरसाइज जिनसे पेट के बीच का हिस्सा जरूरत से ज्यादा बाहर उभरने लगे या गुंबद जैसा आकार बनने लगे, उनमें बदलाव करना पड़ सकता है। इसलिए बिना एक्सपर्ट की सलाह के कठिन एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी चाहिए।

डिलीवरी के बाद रिकवरी के लिए कैसी हो डाइट?

एक्सरसाइज के साथ खानपान पर ध्यान देना भी जरूरी है। शरीर को मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती के लिए पर्याप्त प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके लिए डाइट में दूध, दही, पनीर, अंडे, दालें, सोया और लीन मीट जैसे विकल्प शामिल किए जा सकते हैं।

इसके अलावा खाने में पर्याप्त कैलोरी, फाइबर, हेल्दी फैट्स और जरूरी विटामिन-मिनरल्स होने चाहिए। डिलीवरी के बाद जल्द वजन घटाने के चक्कर में क्रैश डाइटिंग करना सही तरीका नहीं है।

जिन महिलाओं को ऑटोइम्यून थायरॉइड (Autoimmune Thyroid) की समस्या है, उन्हें भी अपनी थायरॉइड स्थिति और दवाओं पर खास ध्यान देना चाहिए। थायरॉइड की स्थिति शरीर की एनर्जी और वजन को मैनेज करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इलाज कर रहे डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

मां बनने के बाद सिर्फ वजन घटाना ही फिटनेस नहीं

मनवी मित्तल की कहानी एक जरूरी बात समझाती है कि मां बनने के बाद महिलाओं को सिर्फ पहले जैसा शरीर पाने या वजन कम करने के पीछे नहीं भागना चाहिए।

डिलीवरी के बाद रिकवरी हर महिला के लिए अलग हो सकती है। इसलिए दूसरों की फिटनेस जर्नी से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी सेहत और क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। धीरे-धीरे की गई एक्सरसाइज, संतुलित खानपान और सही मेडिकल गाइडेंस से बेहतर रिकवरी की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और एक्सपर्ट की सलाह पर आधारित है। डायस्टेसिस रेक्टी या C-section के बाद एक्सरसाइज और डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।