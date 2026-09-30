उम्र बढ़ने के साथ चेहरे की त्वचा में धीरे-धीरे बदलाव नजर आने लगते हैं। 35 की उम्र के बाद आंखों के आसपास बारीक लाइनें दिखना, त्वचा का पहले से थोड़ा ज्यादा रूखा या बेजान लगना बेहद आम बातें हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी स्किन का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। महिलाएं अक्सर अपने चेहरे पर उम्र के असर को लेकर चिंतित रहती हैं।

ऐसे में उनके मन में एक चीज रहती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे चेहरे पर उम्र का असर जल्दी न दिखाई दे। अगर आप भी अपनी त्वचा को लंबे समय तक हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत लंबी-चौड़ी स्किनकेयर रूटीन की जरूरत नहीं है। कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर भी त्वचा की अच्छी देखभाल की जा सकती है।

सबसे पहले जानें कैसी है आपकी स्किन

स्किनकेयर शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी स्किन किस टाइप की है। आपकी स्किन ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली या नॉर्मल जैसी भी हो उसी के हिसाब से अपने लिए स्किनकेयर की चीजें चुनें। ब्यूटी एक्सपर्ट पूजा मल्होत्रा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया स्किन टाइप के हिसाब से ही स्किनकेयर का तरीका और प्रोडक्ट्स चुनने चाहिए। ऐसा करने से अपनी त्वचा के लिए सही प्रोडक्ट चुनना आसान हो जाता है।

सनस्क्रीन को रोज की आदत बनाएं

आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या किसी और तरह की, धूप का असर त्वचा पर पड़ता है। इसलिए स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाना जरूरी है। खासकर अगर आंखों के आसपास हल्की-हल्की फाइन लाइंस नजर आने लगी हैं, तो रोजाना सनस्क्रीन लगाना और भी जरूरी हो जाता है। इसे अपनी डेली स्किनकेयर रूटीन का हिस्सा बनाएं।

समय-समय पर त्वचा को एक्सफोलिएट करें

त्वचा पर जमा डेड स्किन सेल्स को हटाने की प्रोसेस को एक्सफोलिएशन कहा जाता है। अगर डेड स्किन ठीक से न हटे तो त्वचा पर रूखे और परतदार हिस्से नजर आ सकते हैं। इससे पोर्स भी ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। इसलिए यह सभी तरह की स्किन वालों को करना चाहिए।

एक्सफोलिएशन से त्वचा ज्यादा साफ और ब्राइट नजर आ सकती है। पूजा मल्होत्रा के मुताबिक, इसके लिए मैनुअल स्क्रबिंग या रबिंग की जा सकती है। इसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो त्वचा को एक्सफोलिएट करने में मदद करते हैं।

पानी पीते रहें, त्वचा को हाइड्रेट रखें

उम्र का असर चेहरे पर न दिखे इसके लिए आपको भरपूर पानी पीना चाहिए। पानी शरीर के लिए बेहद जरूरी है और त्वचा पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। शरीर में पानी की कमी होने पर त्वचा बेजान नजर आ सकती है। इतना ही नहीं झुर्रियां और पोर्स ज्यादा उभरकर दिख सकते हैं। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, ताकि शरीर और त्वचा हाइड्रेटेड रहें।

खानपान और नींद पर भी ध्यान दें

सिर्फ स्किनकेयर प्रोडक्ट्स लगाने से ही त्वचा की पूरी देखभाल नहीं हो जाती। आपका खानपान और नींद भी अहम भूमिका निभाते हैं। आपकी डाइट भी आपके चेहरे पर निखार लाने और उम्र के असर को कुछ हद तक रोकने में मदद कर सकती है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है ऐसे में जंक फूड खाने से त्वचा पर पोर्स और मुंहासों की समस्या हो सकती है।

वहीं, शरीर और त्वचा को आराम देने के लिए रात में पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। अच्छी नींद त्वचा को फाइन लाइंस, झुर्रियों और उम्र के साथ दिखने वाले दाग-धब्बों से निपटने में मदद कर सकती है। इसलिए अपनी स्किनकेयर रूटीन के साथ खाने-पीने की आदतों और नींद का भी ध्यान रखें।

मेकअप जरूर हटाएं

अगर आप मेकअप करती हैं, तो रात में सोने से पहले उसे हटाना बिल्कुल न भूलें। लंबे समय तक चेहरे पर मेकअप लगा रहने से त्वचा को नुकसान हो सकता है। आप चाहें कितनी भी थक जाएं चेहरे को बिल्कुल क्लीन करके ही सोने जाएं। मेकअप के बचे हुए अवशेष और उसमें इस्तेमाल होने वाले पदार्थ अगर पूरी रात त्वचा पर लगे रहें, तो इससे त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं।

इसलिए सोने से पहले मेकअप रिमूवर से चेहरे को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि त्वचा को नमी मिल सके और वह ठीक से सांस ले सके।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ के बताए सुझावों पर आधारित है। त्वचा से जुड़ी किसी समस्या या किसी नए प्रोडक्ट के इस्तेमाल को लेकर परेशानी हो तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।