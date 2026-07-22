क्या आप भी उन लोगों में एक हैं जिनकी उम्र 35 के आसपास है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि पेट के पास चर्बी जमा होने लगी है। आप वजन और जिद्दी को कम करना तो चाहते हैं लेकिन यह किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं लगता है। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए इसके पीछे वजह हर बार गलत खानपान या कम एक्सरसाइज करना नहीं होता है। अगर आपकी डाइट और एक्सरसाइज पहले जैसी ही है, फिर भी कमर के आसपास चर्बी बढ़ रही है, तो यह समझना जरूरी है कि इसके पीछे स्ट्रेस है, हार्मोन हैं या दोनों। आइए जानें इसके बारे में एक्सपर्ट से।

कुछ लोगों में बढ़ती पेट की चर्बी का कारण तनाव यानी ‘स्ट्रेस बेली’ हो सकती है, जबकि कुछ लोगों में इसके पीछे हार्मोनल बदलाव जिम्मेदार होते हैं। दोनों स्थितियों में पेट के आसपास फैट बढ़ता है। लेकिन क्या आपको पता है इनके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपके शरीर में बदलाव किस वजह से हो रहे हैं। यानी आपकी पेट बाहर क्यों निकल रहा है या कमर के पास चर्बी क्यों जमा हो रही है।

इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बातचीत में डॉ. पल्लीटी शिव कार्तिक रेड्डी, एमबीबीएस, एमडी, जनरल मेडिसिन, एफएआईजी, कंसल्टेंट फिजिशियन, एलीट केयर क्लिनिक ने इसके बारे में बताया। आइए जानें उनसे विस्तार से।

पहले जानें, क्या होता है स्ट्रेस बेली?

डॉ. रेड्डी बताते हैं कि पेट के आसपास चर्बी बढ़ने के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस बेली का कनेक्शन शरीर में बढ़े हुए कॉर्टिसोल (Cortisol) लेवल से होता है। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है।

डॉ. रेड्डी कहते हैं, कॉर्टिसोल पेट के अंदर मौजूद अंगों के आसपास फैट जमा होने को बढ़ावा देता है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है, ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ खाने की इच्छा पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं पेट के आसपास फैट जमा होने में मदद कर सकता है। इस तरह की चर्बी बढ़ने के साथ नींद की परेशानी, थकान, मीठा खाने की क्रेविंग और कमर के आसपास वजन बढ़ने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।

अब जानें हार्मोनल बेली क्यों होती है?

हार्मोनल बेली की बात करें तो इसका कनेक्शन शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों से होता है। खासकर महिलाओं में पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन में बदलाव आता है।

डॉ. रेड्डी बताते हैं, एस्ट्रोजन का स्तर कम होने पर शरीर में फैट जमा होने का तरीका बदल जाता है। पहले जो चर्बी कूल्हों और जांघों में जमा होती थी, वह पेट के आसपास जमा होने लगती है। इसके साथ ही शरीर में कुछ लक्षण भी नजर आने लगते हैं।

उन्होंने बताया कि हार्मोनल फैट बढ़ने के साथ ये लक्षण भी नजर आ सकते हैं—

पीरियड्स का अनियमित होना

अचानक गर्मी लगना (हॉट फ्लैशेज)

मांसपेशियों का कम होना

मेटाबॉलिज्म का धीमा पड़ना

धीरे-धीरे पेट की चर्बी बढ़ना

डॉक्टर के मुताबिक, 35 की उम्र के बाद कई बार तनाव और हार्मोनल बदलाव एक साथ भी असर डाल सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति में कारण अलग हो सकता है। डॉ. रेड्डी का कहना है कि कई बार तनाव और हार्मोनल बदलाव दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं, इसलिए लक्षणों और लाइफस्टाइल को समझना जरूरी है।

35 के बाद पेट की चर्बी कम करने के लिए क्या करें?

डॉ. रेड्डी के अनुसार सिर्फ वजन घटाने पर ध्यान देने के बजाय असली कारण को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर स्ट्रेस वजह है, तो ये आदतें मदद कर सकती हैं-

रोज एक तय समय पर सोएं और पर्याप्त नींद लें।

वॉक या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइज करें।

मेडिटेशन या माइंडफुलनेस अपनाएं।

बहुत ज्यादा कैफीन लेने से बचें।

प्रोटीन और फाइबर से भरपूर डाइट लें।

अगर वजह हार्मोनल बदलाव हैं, तो यहां बताए टिप्स आपके काम आ सकते हैं-

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को रूटीन में शामिल करें। पर्याप्त प्रोटीन लें।

विटामिन D और कैल्शियम का ध्यान रखें।

जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से हार्मोन जांच करवाएं।

डॉ. रेड्डी कहते हैं, बहुत ज्यादा कैलोरी घटाने या सख्त डाइट अपनाने के बजाय लंबे समय तक अपनाई जा सकने वाली स्वस्थ आदतें ज्यादा असरदार होती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तनाव को कंट्रोल करना, संतुलित आहार और अच्छी नींद, 35 की उम्र के बाद पेट की चर्बी को मैनेज करने में मदद कर सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से हुई बातचीत पर आधारित है। किसी भी नई डाइट, एक्सरसाइज या हेल्थ रूटीन को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।