How to Clean Bathroom Door Stains: बाथरूम घर की वो जगह है जहां पर पानी और नमी सबसे ज्यादा रहती है। लगातार खारे पानी का इस्तेमाल और साबुन के झाग की वजह से फर्श ही नहीं बल्कि बाथरूम का दरवाजा भी गंदा हो जाता है। दरवाजे पर साबुन और पानी के जिद्दी दाग काफी खराब दिखाई देते हैं। ऐसे में कई लोग इसे पानी और ब्रश की मदद से साफ करते हैं लेकिन दाग नहीं निकलते। ऐसे में आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं जो जिद्दी दागों को हटाने में मदद कर सकते हैं।

पहला तरीका

अगर दरवाजे पर खारे पानी के जिद्दी दाग आसानी से साफ नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए घरेलू तरीके की मदद ली जा सकती है। एक बाउल में एक कप विनेगर, 1/2 कप पानी, 4 चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर का घोल तैयार कर लें। अब इसे स्प्रे बोतल में भरकर दरवाजे पर छिड़क दें। करीब 30 मिनट बाद इसे कपड़े की मदद से साफ करें।

दूसरा तरीका

अक्सर आपने देखा होगा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे की तरफ बार-बार पानी के इस्तेमाल से निशान पड़ जाते हैं। इसे साफ करने के लिए सफेद सिरका और गुनगुने पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर घोल तैयार कर लें। इस घोल को दरवाजे और उसके हैंडल पर अच्छी तरह से स्प्रे करें और करीब 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद स्पंज या कपड़े की मदद से दरवाजे को पोंछ लें।

तीसरा तरीका

बाथरूम के दरवाजे पर सबसे ज्यादा निशान नीचे की तरफ होते हैं जो बार-बार पानी और साबुन के संपर्क में रहता है। ऐसे में इसे साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू की मदद ली जा सकती है। इसके लिए एक बाउल में नींबू का रस और बेकिंग सोडा का गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। इसे दाग वाली जगहों पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। अब ब्रश की मदद से दरवाजे को साफ करें। इस तरह जिद्दी दाग साफ हो जाएंगे।

बाथरूम का दरवाजा अगर बहुत गंदा दिख रहा है तो इन तरीकों की मदद से आप इसे वापस से चमका सकते हैं। बाथरूम में सही वेंटिलेशन रखें जिससे नमी कम हो और गंदगी जल्दी न जमा हो। इसके अलावा दरवाजे को नियमित रूप से साफ करते रहें जिससे जिद्दी दाग नहीं लगेंगे और सफाई करने में भी आसानी होगी।

