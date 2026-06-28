Pillow Cover Cleaning Tips: तकिए का इस्तेमाल रोजाना किया जाता है जिसे साफ और सुरक्षित रखने के लिए कवर चढ़ाया जाता है। हालांकि समय-समय पर इन्हें धोया भी जाता है, लेकिन फिर भी सिर का तेल, पसीना और अन्य कारणों से लगे दाग कवर पर इस कदर जम जाते हैं कि आसानी से साफ नहीं होते हैं। कई बार हम बालों में तेल लगाकर सो जाते हैं जिसकी वजह से तेल की चिकनाई से कवर गंदा और मैला दिखने लगता है। अगर आपके तकिए के कवर भी चिकने और गंदे दिख रहे हैं तो उन्हें साफ करने के लिए आप कुछ आसान घरेलू तरीके अपना सकती हैं। जिनकी मदद से तकिए कवर की चमक वापस आ सकती है।

गर्म पानी में भिगोएं

तकिए कवर से तेल के निशान हटाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे साफ करने के लिए तकिए के कवर को पहले निकाल लें और इसे लगभग 1 घंटे तक गुनगुने गर्म पानी में डुबोकर रखें। अब साबुन और ब्रश की मदद से दाग को साफ करें। इससे दाग काफी हद तक कम हो सकते हैं। इस दौरान ब्रश को ज्यादा रगड़कर कवर साफ न करें।

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

गंदे तकिए कवर को बेकिंग सोडा और गुनगुने पानी के घोल में कुछ समय के लिए भिगोकर रखें। इसके बाद ब्रश की मदद से दाग को आसानी से साफ किया जा सकता है। अगर वॉशिंग मशीन में तकिए के कवर साफ कर रहे हैं तो लिक्विड डिटर्जेंट इस्तेमाल करें, जिससे कवर का फैब्रिक खराब नहीं होगा।

नींबू और नमक

नींबू का रस और नमक दाग को साफ करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए दाग वाली जगह पर थोड़ा सा नींबू का रस डालें और ऊपर से नमक छिड़क दें। इसे करीब 15 मिनट तक रखें और फिर हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें। इस तरह तेल के निशान कम हो सकते हैं।

इन बातों का रखें ख्याल

तकिए के कवर की सफाई से पहले उसके फैब्रिक का ध्यान रखें।

कवर को धोने के लिए ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बचें।

तकिए कवर को हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर साफ करें।

पूरे कवर पर किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले कपड़े के एक हिस्से पर इसकी जांच करें।

तकिए के कवर को नियमित रूप से धोना अच्छा माना जाता है। अगर बालों में अक्सर तेल लगाकर सोने की आदत है तो तकिए के ऊपर तौलिया या कपड़ा रखकर सो सकते हैं। इससे तेल के दाग सीधे कवर पर नहीं लगेंगे। नियमित देखभाल और सही तरीके से सफाई करके तकिए कवर को साफ रखा जा सकता है।