Old Saree Reuses: कई पुरानी साड़ियां ऐसी होती हैं, जिन्हें अक्सर अलमारी में संभालकर रखा जाता है। किसी का डिजाइन पुराना हो जाता है या ये आउटऑफ फैशन हो जाती हैं। यही वजह है कि इन साड़ियों को दोबारा पहनने का मन नहीं करता है। हालांकि साड़ियों को बेकार समझने की बजाय आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी मदद से सोफे के लिए खूबसूरत कवर बनाए जा सकते हैं। अगर साड़ी महंगी है और कपड़ा काफी अच्छा है, तो कवर भी उतना ही क्लासी लग सकता है।

अगर आप अपनी पुरानी साड़ी को किसी को दे रही हैं या उसे फेंकने की सोच रही हैं, तो रुक जाइए। इन साड़ियों की मदद से आप एक नहीं बल्कि अलग-अलग डिजाइन के सोफे कवर तैयार कर सकती हैं। आइए जानते हैं पुरानी साड़ी से सोफा कवर बनाने का तरीका क्या है।

दो साड़ियों से तैयार करें कवर

अक्सर हम सोफा कवर बाजार से खरीदते हैं। लेकिन पुरानी साड़ी का इस्तेमाल करके आप सोफे के लिए कम बजट में ही कवर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप पुरानी बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस साड़ी का फैब्रिक काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से कवर जल्दी नहीं फटेगा। कवर बनाने के लिए आपको दो अलग-अलग रंग की साड़ी लेनी होगी। इन्हें सबसे पहले अच्छी तरह धोकर सुखा लें ताकि धूल और गंदगी की वजह से सिलाई करने में परेशानी न हो।

एक साड़ी से बेस तैयार करें और दूसरी से बॉर्डर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले सोफे का नाप लें और उसके अनुसार साड़ी पर निशान लगाते हुए काटें। अगर साड़ी का कपड़ा पतला है, तो आप अस्तर के लिए कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कवर मजबूत बनेगा। अब दूसरी साड़ी के बॉर्डर वाले हिस्से को काटें। बॉर्डर वाले हिस्से को कवर के लिए काटे गए कपड़े के साथ जोड़ें। चारों तरफ अच्छी तरह सिलाई करें जिससे एक खूबसूरत डिजाइन बन जाए। अब इसी तरह तकिए के कवर भी सिलें। अब इससे सोफे को अच्छी तरह कवर करें।

साड़ी के बॉर्डर से बनाएं कवर

अगर आपके पास सिंपल कपड़ा है, तो उसकी मदद से भी सोफे के लिए कवर बनाया जा सकता है। कपड़े से पहले सोफे और कुशन के लिए कवर सिलें। अब इसे सजाने के लिए पुरानी साड़ी के बॉर्डर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले साड़ी के बॉर्डर को ध्यान से कैंची की मदद से अलग करें। अब बॉर्डर को कवर के किनारों और बीच में सिलाई करके जोड़ें। इसी तरह कुशन के लिए भी कवर पर बॉर्डर सिलें ताकि सोफा और कुशन कवर मैच करें। अगर आप कॉन्ट्रास्ट रंग के कवर और साड़ी बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे, तो लुक ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है।

साड़ी के पल्लू से बनाएं सोफा कवर

सोफे के कवर के लिए गहरे रंग की साड़ी का चुनाव कर सकती हैं। इस तरह के कलर कवर को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले साड़ी को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। अब साड़ी के पल्लू को सोफे के बीच वाले हिस्से के अनुसार काटें। अब बाकी बची साड़ी से पीछे का कवर तैयार करें। पल्लू से सोफे के बीच वाले हिस्से के लिए कवर सिलें। इसे चारों तरह से सिलाई करके अच्छी तरह मोड़ लें। डिजाइन देने के लिए आप नीचे की तरफ झालर बनाकर सिलाई कर सकती हैं। ध्यान रखें कि साड़ी ज्यादा पतली न हो।