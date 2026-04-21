गर्मी के मौसम में जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। हीटवेव और तेज लू के कारण थकान, चक्कर आना, कमजोरी और गंभीर स्थिति में हीटस्ट्रोक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं होता है, शरीर को प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स, जरूरी विटामिन और ठंडक देने वाले खाने-पीने की भी चीजों की जरूरत होती है।

इस मौसम में संतुलित और सही खानपान अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखता है बल्कि गर्मी से होने वाली बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। हमारे पारंपरिक भारतीय ड्रिंक्स और खाद्य पदार्थ इस मामले में काफी प्रभावी होते हैं। इनका नियमित सेवन करने से शरीर ठंडा रहता है, डिहाइड्रेशन और गर्मी से होने वाली अन्य बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं तीन ऐसे ड्रिंक के बारे में जिसका गर्मी के मौसम में हर किसी को सेवन करना चाहिए।

फालसा शरबत

फालसा एक छोटा, खट्टा-मीठा फल है जिसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। ये शरीर को हाइड्रेट रखने और ठंडक देने में मदद करते हैं। गर्मी के मौसम में इसका शरबत बनाकर पीना बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि यह शरीर को तुरंत ताजगी देता है।

फालसा शरबत बनाने की विधि

फालसा को धोकर इसे एक बाउल में डालकर हाथ या चम्मच से हल्का मसल लें, ताकि इसका रस निकल जाए। इसमें ठंडा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब इस मिश्रण को छान लें, ताकि बीज और छिलके अलग हो जाएं। छाने हुए रस में चीनी, काला नमक और भुना जीरा पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। जरूरत हो तो बर्फ डालें और ठंडा-ठंडा सर्व करें।

बेल शरबत

गर्मी के मौसम में बेल शरबत पीना भी काफी फायदेमंद होता है। यह शरीर को ठंडक देने के साथ ही पेट की समस्याओं से भी राहत दिला सकता है। साथ ही लू के असर को कम करने में भी मदद करता है।

कैसे बनाएं बेल शरबत

सबसे पहले बेल को तोड़कर उसका गूदा निकाल लें। इस गूदे को एक बड़े बाउल में डालें और उसमें पानी मिलाएं। हाथों से अच्छी तरह मसलें, ताकि सारा गूदा पानी में घुल जाए। अब इस मिश्रण को छलनी से छान लें, ताकि बीज और रेशे अलग हो जाएं। छाने हुए शरबत में चीनी या गुड़ मिलाकर अच्छे से घोलें। स्वाद बढ़ाने के लिए काला नमक और भुना जीरा पाउडर मिला सकते हैं। अब इसे ठंडा करके या बर्फ डालकर सर्व कर सकते हैं।

आम पन्ना

गर्मियों में अगर सबसे अधिक कोई ड्रिंक लू से बचाने में प्रभावी है तो वह है आम पन्ना। उबले हुए कच्चे आम के गूदे को पानी, नमक और भुना जीरा मिलाकर बनाया जाने वाला ये ड्रिंक बेहद स्वादिष्ट होता है। यह एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इसमें विटामिन सी, सोडियम और जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को पानी की कमी को जल्दी पूरा करते हैं।

आम पन्ना बनाने की आसान विधि

सबसे पहले कच्चे आम को धोकर कुकर या कढ़ाही में उबाल लें। ठंडा होने पर आम का छिलका हटाकर गूदा निकाल लें। इस गूदे को मिक्सी में डालें, साथ में चीनी/गुड़ और पुदीने की पत्तियां डालकर पीस लें। अब इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकालें और उसमें ठंडा पानी मिलाएं। इसमें काला नमक और भुना जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें बर्फ डालकर सर्व कर सकते हैं।

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