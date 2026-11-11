किचन जितना व्यवस्थित और सजा हुआ होता है, तो चीजों को ढूंढने और खाना बनाने में उतना ही आनंद आता है। इसके साथ ही किचन का बड़ा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें कई छोटे-बड़े सामान रखने पड़ते हैं। वहीं, छोटे किचन में बर्तन, मसालों के डिब्बे, राशन, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को रखने में परेशानी होती है। कई बार किचन का काउंटर भी इतना भर जाता है कि खाना बनाने के लिए जगह कम पड़ने लगती है। हालांकि, छोटे किचन को भी व्यवस्थित रखा जा सकता है। अगर आप भी छोटे किचन में कई जरूरी सामान रखने से परेशान हैं, तो यहां से स्टोरेज का आइडिया ले सकते हैं। इससे किचन बड़ा नजर आता है और चीजें भी व्यवस्थित रखी जा सकती हैं।

1- मल्टीलेयल स्टोरेज रैक

छोटे किचन में बड़ी चीजों को व्यवस्थित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि वहां पर एक मल्टीलेयर स्टोरेज रैक रख दें। दरअसल, किचन में एयर फ्रायर, टोस्टर, माइक्रोवेव और ओवन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काफी जगह घेरते हैं। ऐसे में मल्टीलेयर रैक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें दो से तीन या चार स्तर तक की शेल्फ होती हैं, जिन पर अलग-अलग उपकरण रखे जा सकते हैं। एक शेल्फ पर आप एयर फ्रायर, दूसरी पर टोस्टर और तीसरी पर माइक्रोवेव या छोटा ओवन भी रखा जा सकता है। इसे खरीदते समय रैक की लंबाई, चौड़ाई और वजन उठाने की क्षमता की जांच जरूर करें।

3- पुल-आउट पैंट्री ऑर्गेनाइजर

राशन और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को रखने के लिए आप पुल-आउट पैंट्री ऑर्गेनाइजर खरीद सकते हैं। यह एक आधुनिक स्लाइडिंग स्टोरेज सिस्टम होता है। जिसे कैबिनेट के अंदर फिट किया जाता है। इसमें कई छोटी-बड़ी बास्केट या शेल्फ लगी होती हैं, जरूरत पड़ने पर इसे बाहर खींचकर सामान आसानी से निकाला जा सकता है। इसमें आप आटा, चावल, दाल, मसाले, तेल की बोतलें, सॉस, सिरका और अन्य सामान रख सकते हैं। इसमें एक ही जगह पर कई तरह का सामान व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है।

3- रोटेटिंग कॉर्नर ऑर्गेनाइजर

किचन में खाली कोनों को बेकार छोड़ने से बेहतर है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना। अगर आपके किचन के कॉर्नर खाली हैं, तो वहां पर आप रोटेटिंग कॉर्नर ऑर्गेनाइजर लगवा सकते हैं। इसमें घूमने वाली ट्रे या स्लाइडिंग बास्केट होती हैं, जिनकी मदद से कैबिनेट के अंदर रखा सामान आसानी से बाहर आ जाता है। इसमें कड़ाही, पतीले, प्लेट, कटोरे छोटे बर्तन और किचन के दूसरे सामान रखे जा सकते हैं। कुछ डिजाइन में दो या तीन स्तर की घूमने वाली ट्रे मिलती हैं, जिससे एक ही कोने में ज्यादा सामान व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे बनवाते समय कैबिनेट की गहराई और चौड़ाई के अनुसार सही डिजाइन चुनना चाहिए।

ऐसे में आप इन आसान और मॉडर्न तरीकों से अपने छोटे किचन में अधिक जगह बना सकते हैं और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं।

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