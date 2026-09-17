आधुनिकता के इस युग में टेक्नोलॉजी का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में अपने बच्चों के करियर को लेकर चिंता करना लाजमी है। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाते हुए दफ्तरों में लोगों की संख्या कम कर रहा है, इस पर सवाल उठता है कि, क्या भविष्य में यह मानव जाति पर हावी हो जाएगा या मानव जाति इस पर हावी होगी। खैर मौजूदा समय में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हावी होता नजर आ रहा है। हर रोज अखबार से लेकर मीडिया तक में ऐसी खबरें सामने आती हैं, जिनमें आइटी सेक्टर से लेकर अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है। ऐसे में उन अभिभावकों के लिए चिंता का विषय है, जिनके बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू किए हैं या पढ़ रहे हैं। क्योंकि, जिस भी सेक्टर में जाएंगे क्या उसमें उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। इन चिंताओं के बीच आप अगर कुछ कर सकते हैं, तो वह है अपने बच्चे को ऐसे कौशल से सुसज्जित करें जो आने वाले भविष्य में उसके काम आ सके।

आज हम बात करेंगे तीन ऐसी स्किल्स के बारे में जो बच्चे के भविष्य में काफी काम आ सकती हैं। ये स्किल्स बच्चे की दिमागी क्षमता को बढ़ाने और एकाग्रता में भी काफी मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं:

1- चेस

शुरुआत चेस से करते हैं। यह दिमाग का खेल है, चेस सिखाने का फायदा केवल बच्चे की सोचने-समझने की क्षमता विकसित करने तक सीमित नहीं है। अगर बच्चे की इस खेल में रुचि बनी रहती है और वह लगातार अभ्यास करता है, तो बड़े होकर चेस उसके लिए कमाई का एक स्वतंत्र जरिया भी बन सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है वह हर हाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी ही बने। आगे चलकर वह चेस कोच बन सकता है, ऑनलाइन चेस क्लास शुरू कर सकता है। चेस से जुड़ा यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है। अपना खुद का अकादमी खोल सकता है। इन कामों को वह नौकरी के साथ भी कर सकता है।

2- खेती-बागवानी

शहर की चकाचौंध दुनिया से बाहर निकलकर प्रकृति से जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने बच्चे को अभी से खेती और बागवानी की सीख दें। आज लोग खेती-बाड़ी से कतराते हैं। लेकिन कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे कम प्रभाव खेती-किसानी पर होगा। किसानी मेहनत और समझदारी का काम है। अगर आप अपने बच्चे को अभी से खेती-बाड़ी सिखाते देते हैं, तो आगे चलकर इसमें अपना करियर बना सकता है। बड़े स्तर पर देखें तो यह उन्हें भोजन, प्रकृति, खेती, व्यवसाय और आत्मनिर्भरता से जोड़ने वाली व्यावहारिक स्किल है। अगर बच्चा छोटी उम्र से पौधे उगाने और उसकी देखभाल करने के प्रक्रिया समझता है, तो आगे चलकर कृषि क्षेत्र में बड़े स्तर पर अपना काम कर सकता है। बागवानी से बच्चे को बीज, मिट्टी, सिंचाई, मौसम, फसल और पौधों की देखभाल की बुनियादी समझ मिलती है। आगे चलकर वह खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नर्सरी या एग्री-बिजनेस जैसे क्षेत्रों को करियर के रूप में चुन सकता है।

3- योग

स्वास्थ्य को लेकर सजगता तब तक बनी रहेगी, जब तक इस पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा। योग भारतीय संस्कृति की वो प्राचीन धरोहर है, जो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रखने का मार्ग दिखाता है। आज लोग बड़े पैमाने पर योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। योग न सिर्फ उसकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, बल्कि आगे चलकर उसके लिए एक प्रोफेशनल स्किल भी बन सकता है। आगे चलकर वह योग प्रशिक्षक, वेलनेस इंस्ट्रक्टर या योग प्रोफेशनल के रूप में काम कर सकता है।

कहा जाता है कि बच्चों के व्यवहार और आदतों पर माता-पिता का गहरा प्रभाव पड़ता है। बदलते जमाने में तो माता-पिता का फर्ज और भी ज्यादा बढ़ गया है कि वह अपने बच्चे को किसी ऐसी स्किल से सुसज्जित करें, जो उनके लिए उपयोगी हो। जरूरी नहीं है कि आप यही तीन गुण उसे सिखाएं, पहले बच्चे की रुचि और लगाव को देखें। उसे जिस चीज को करने में रुचि अधिक है, उसमें अभ्यास करवाएं। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि माता-पिता को अपने बच्चे को एक न एक ऐसी कला जरूर सिखानी चाहिए, जो उसके भविष्य में काम आ सके।

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