त्वचा की देखभाल के लिए लोग अक्सर बाजार से महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार इसमें मौजूद केमिकल त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आप घर पर ही कई चीजों की मदद से चेहरे को प्राकृतिक रूप से निखारने और त्वचा की कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है। इन्हीं में से एक चावल का आटा भी है, जो चेहरे को कई तरह से लाभ पहुंचाने में मदद कर सकता है। आप इससे घर पर ही तीन तरह का फेस पैक भी तैयार कर सकते हैं।

चावल के आटे में एंटीऑक्सीडेंट, स्टार्च और त्वचा को एक्सफोलिएट करने वाले गुण पाए जाते हैं, जो डेड स्किन सेल्स को हटाने, अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने और त्वचा को मुलायम बनाने में मदद कर सकते हैं। आप घर पर भी आसानी से चावल के आटे से फेस पैक बना सकते हैं। आइए जानते हैं:

1- चावल व दही फेस पैक

बेजान और रूखी त्वचा की देखभाल के लिए चावल के आटे में दही मिलाकर बनाया गाए फेस पैक काफी मदद कर सकता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा की बाहरी सतह से मृत कोशिकाओं, गंदगी और अतिरिक्त तेल हटाने में मदद करता है और चावल का आटा त्वचा की सफाई करने में मदद करता है।

बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका

इसके लिए 2 चम्मच चावल के आटे में 1-2 चम्मच ताजी दही और 1 चम्मच शहद (वैकल्पिक) मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाकर 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए गुनगुने पानी से धो लें। अंत में मॉइस्चराइजर लगा लें।

2- चावल का आटा, बेसन और गुलाब जल

अगर आप ऑयली त्वचा से परेशान हैं और स्किन बार-बार चिपचिपी हो जाती है तो चावल का आटा, बेसन और गुलाब जल से बना फेस पैक काफी लाभ पहुंचा सकता है।

बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका

2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच बेसन और जरूरत अनुसार गुलाब जल मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार कर लें। इस पैक को पूरे चेहरे पर समान रूप से लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें। सप्ताह में 1-2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह त्वचा की गहराई से सफाई करने, अतिरिक्त तेल कम करने और चेहरे को फ्रेश लुक देने में मदद कर सकता है।

3- चावल का आटा, एलोवेरा और हल्दी फेस पैक

चावल का आटा, एलोवेरा और हल्दी फेस पैक त्वचा को ठंडक पहुंचाने और नमी देने के साथ ही त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही त्वचा साफ और सॉफ्ट होती है।

बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका

2 चम्मच चावल के आटे में 1 बड़ा चम्मच ताजा एलोवोरा जेल और एक चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब चेहरे को साफ करके इस पेस्ट को अच्छी तरह लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को सामान्य पानी से धो लें।

ध्यान रहे किसी भी फेस पैक को लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। अगर किसी भी तरह की एलर्जी, खुजली, जलन या अन्य समस्या हो तो इसे तुरंत पानी से साफ कर लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी फेस पैक को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है, किसी प्रकार की एलर्जी, संक्रमण, मुंहासों की गंभीर समस्या या अन्य त्वचा संबंधी बीमारी है, तो उन उपायों को अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें।

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