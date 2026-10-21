बदलते मौसम, ठंडी हवा और धूप में त्वचा की विशेष तरह से देखभाल की जरूरत होती है। मौसम बदलते ही चेहरा रूखा और बेजान नजर आने लगता है। कई बार त्वचा पर खिंचाव महसूस होता है। ऐसे में अधिकतर लोग बाजार से ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, जो कई बार महंगे भी पड़ते हैं। हालांकि, कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जिनकी मदद से अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं, जिसमें से एक ओट्स भी है।

ओट्स त्वचा की नमी बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। खासकर बारीक पिसे हुए ओट्स त्वचा को आराम देने और उसकी सफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप भी चेहरे के रूखेपन से परेशान हैं, तो घर पर ओट्स का फेस पैक बना सकते हैं।

1- ओट्स-शहद फेस पैक

रूखी त्वचा के लिए ओट्स और शहद का फेस पैक फायदेमंद साबित हो सकता है। ओट्स त्वचा को आराम देने में मदद कर सकते हैं, जबकि शहद नमी बनाए रखने में सहायक होता है। इन दोनों का मिश्रण त्वचा को मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है।

बनाने और लगाने का तरीका

इसके लिए 2 बड़े चम्मच बारीक पिसे हुए ओट्स को एक कटोरी में डालकर उसमें 1 छोटा चम्मच शहद और 1-2 छोटे चम्मच सादा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। चेहरे को हल्के क्लींजर से साफ कर तौलिए से थपथपाकर सुखा लें। अब इस मिश्रण को चेहरे पर एक समान तरीके से लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी से धोकर अपनी त्वचा के अनुसार मॉइस्चराइजर लगा लें।

2-ओट्स और दूध फेस पैक

रूखी त्वचा के साथ ही अगर धोने के बाद खिंचाव महसूस होता है, तो ओट्स और दूध का फेस पैक असरकारी साबित हो सकता है।

बनाने और लगाने का तरीका

इसके लिए एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच बारीक पिसे हुए ओट्स और 1-2 बड़े चम्मच सादा दूध मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस मिश्रण को 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे 10-15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। फिर सामान्य पानी से चेहरे को धो लें।

3- ओट्स और एलोवेरा जेल फेस पैक

एलोवेरा जेल में पानी की मात्रा अधिक होती है और यह त्वचा को ठंडक का एहसास दिलाता है। ओट्स त्वचा को आराम पहुंचाने में मदद कर सकता है।

बनाने और लगाने का तरीक

इसके लिए 2 बड़े चम्मच बारीक पिसे हुए ओट्स और एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इसे चेहरे पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर सामान्य पानी से धोकर मॉइस्चराइजर लगा लें।

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