रातभर खाली पेट रहने के बाद सुबह शरीर को ऊर्जा के साथ-साथ ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो मांसपेशियों की मरम्मत, कोशिकाओं के निर्माण और शरीर के अन्य अंगों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करें। प्रोटीन ऐसा ही एक जरूरी पोषक तत्व है, जो इन सारी कमी को पूरी करने में मदद कर सकता है। सुबह नाश्ते में अक्सर प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन की सलाह दी जाती है। प्रोटीन शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने के साथ मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने, शरीर की रिकवरी और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। सुबह के वक्त आप अपने नाश्ते में कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं, जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं।

1- मूंग दाल चीला

सुबह के वक्त नाश्ते में मूंग दाल चीला ट्राई कर सकते हैं। इसे भीगी हुई मूंग दाल को पीसकर तैयार किया जाता है। इसमें प्रोटीन के साथ ही फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। दो मध्यम आकार के मूंग दाल चीले में औसतन 15-16 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें 50-100 ग्राम पनीर मिला देने से प्रोटीन की मात्रा 25-30 ग्राम तक पहुंच सकती है। प्रोटीन और फाइबर के अलावा मूंग दाल चीला में आयरन, फोलेट और कई जरूर विटामिन और खनिज भी पाए जाते हैं।

सामग्री

1 कप भीगी हुई मूंग दाल

1-2 हरी मिर्च

1 इंच अदरक

थोड़ा सा जीरा

नमक स्वादानुसार

बारीक कटा प्याज

1 छोटा टमाटर

हरा धनिया

1-2 छोटा चम्मच तेल

स्टफिंग के लिए 50-100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर

बनाने की विधि

भीगी हुई मूंग दाल को अदरक, हरी मिर्च और जीरे के साथ पीसकर गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। इसमें नमक और बारीक कटी सब्जियां अच्छी तरह मिला दें। अब तवे को हल्का गर्म करके थोड़ा तेल लगाएं और बैटर को फैला दें। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।

2- नमकीन वाला ओट्स

सुबह के नाश्ते में आप नमकीन वाला ओट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसमें दही, मूंगफली या दाल मिलाने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ओट्स में फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने के साथ पेट को भरा रखने में मदद करते हैं।

सामग्री

1 कप ओट्स

1 छोटा प्याज

1 छोटा टमाटर

आधा कप गाजर

मटर और शिमला मिर्च जैसी बारी कटी सब्जियां

2-3 बड़े चम्मच दही या 30-40 ग्राम पनीर

1 बड़ा चम्मच भुनी मूंगफली

1 छोटा चम्मच राई

करी पत्ता

1-2 हरी मिर्च

स्वादानुसार नमक

एक चुटकी हल्दी

1-2 छोटे चम्मच तेल

बनाने का तरीका

ओट्स को हल्का सूखा भून लें। फिर पैन में तेल गर्म करके राई, करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाएं। अब इसमें प्याज और बाकी सब्जियां डालकर 3-4 मिनट तक भून लें। अब भुने हुए ओट्स, नमक और हल्दी डालें और थोड़ा पानी डालकर 4-5 मिनट तक पका लें। अंत में दही, पनीर या मूंगफली मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद हरा धनिया डालकर परोस सकते हैं।

3- पनीर स्टफ्ड पराठा

सुबह के नाश्ते में आप साधारण पराठे की जगह पनीर वाला हाई प्रोटीन पराठा बना सकते हैं। लगभग 100 ग्राम पनीर में औसतन 18-10 ग्राम प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत, हड्डियों की मजबूती और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है।

सामग्री

2 कप गेहूं का आटा

100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर

बारीक कटी हरी धनिया

1-2 हरी मिर्च

थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक

स्वादानुसार नमक

भुना जीरा या अजवाइन

1-2 छोटे चम्मच तेल या घी

बनाने का तरीका

सबसे पहले गेहूं के आटे का नरम आटा गूंथ लें। अब एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर, हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक नमक और मसाले मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लें। अब आटे की लोई बनाकर उसमें पनीर की स्टफिंग भरें और हल्के हाथों से बेल लें। गर्म तवे पर दोनों तरफ से हल्का तेल या घी लगाकर सुनहरा होने तक सेंक लें। तैयार पनीर स्टफ्ड पराठे को आप दही, हरी चटनी या रायते के साथ परोस सकते हैं।

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