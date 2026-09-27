काला चना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। खासकर जो लोग जिम करते हैं, उनके लिए यह काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि काले चने में प्रोटीन की अधि मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन के अलावा इसमें फाइबर, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। अक्सर लोग काले चने को रातभर भिगोकर सुबह प्याज-टमाटर के साथ या उबालकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसकी मदद से आप कई तरह के स्नैक्स भी बना सकते हैं। खासकर जब शाम को हल्की भूख लगे तब आप काले चने की मदद से 3 तरह की स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं काले चने से क्या-क्या झटपट तैयार किया जा सकता है।

चना कबाब

काले चने की मदद से शाम की हल्की भूख के दौरान स्वादिष्ट और हेल्दी चना कबाब बना सकते हैं।

चना कबाब बनाने के लिए सामग्री

1 कप उबले हुए काले चने

1 उबला हुआ आलू

1 बारीक कटा प्याज

1 हरी मिर्च बारीक कटी

1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

आधा चम्मच जीरा पाउडर

आधा चम्मच गरम मसाला

आधा चम्मच चाट मसाला

2-3 बड़े चम्मच बेसन

नमक स्वादानुसार

1-2 चम्मच तेल

चना कबाब बनाने की विधि

सबसे पहले काले चने और आलू को अच्छी तरह मैश कर लें। इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, मसाले, नमक और बेसन डालकर अच्छी तर मिला लें। अब मिश्रण से छोटे-छोटे कबाब बनाकर हल्का चपटा कर लें। इसके बाद तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके कबाब को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें। इन्हें आप हरी चटनी या दही के साथ गरमागरम परोस सकते हैं।

चना कटलेट

शाम की हल्की भूख के दौरान आप काले चने का कटलेट भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे किस तरह बनाएं।

चना कटलेट बनाने के लिए सामग्री

1 कप उबले हुए काले चने

1 उबला हुआ आलू

1 छोटा प्याज, बारीक कटा

1 हरी मिर्च, बारीक कटी

आधा चम्मच अदरक का पेस्ट

आधा चम्मच जीरा पाउडर

आधा चम्मच गरम मसाला

आधा चम्मच चाट मसाला

2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स

नमक स्वादानुसार

1-2 चम्मच तेल

चना कटलेट बनाने की आसान विधि

काले चने और उबले आलू को अच्छी तरह मैश कर इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, सभी मसाले, नमक और ब्रेड क्रम्ब्स डालकर अच्छी तरह मिला दें। मिश्रण से छोटे-छोटे कटलेट बनाकर हल्का चपटा कर लें। अब तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके कटलेट को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें। गरमागरम चना कटलेट को चाय, हरी चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं।

कुरकुरे भुने काले चने

कुरकुरे भुने काले चने की रेसिपी काफी आसान है। इसे बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और शाम की हल्की भूख के लिए यह एक अच्छा स्नैक हो सकता है।

कुरकुरे भुने काले चने बनाने की सामग्री

2 कप उबले हुए काले चने

1 चम्मच तेल

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा चम्मच चाट मसाला

1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर

नमक स्वादानुसार

इस तरह झटपट बनाएं कुरकुरे भुने काले चने

सबसे पहले चने को उबाल लें और इसे अच्छी तरह छानकर कपड़े या पेपर टॉवल से सुखा लें। अब चने में तेल, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दें। इन्हें कड़ाही में धीमी से मध्यम आंच पर 10-15 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लें। जब चने अच्छी तरह कुरकुरे हो जाएं, तो गैस बंद कर दें। अब आप चाय के साथ गरमागरम कुरकुरे भुने काले चने परोस सकते हैं। इस तरह आप शाम की हल्की भूख के दौरान घर पर काले चने की मदद से तीन तरह का हेल्दी और चटपटी डिश तैयार कर सकते हैं।

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