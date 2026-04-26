गर्मी के मौसम में खीरे का सेवन अधिक किया जाता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक देने के साथ ही हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। खीरे में लगभग 90-95% तक पानी होता है, जो तेज धूप और लू से बचाव में सहायक होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन के, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने से लेकर पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि, कई बार खीरा स्वाद में कड़वा निकल जाता है, जिसकी वजह से लोग उसे खाना पसंद नहीं करते।

अक्सर ऐसे खीरे को फेंक दिया जाता है या फिर जानवरों को खिला दिया जाता है। लेकिन कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से खीरे की कड़वाहट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खीरे की कड़वाहट का कारण उसमें मौजूद कुकुर्बिटासिन नामक तत्व होता है, जो मुख्य रूप से उसके सिरे और छिलके के पास ज्यादा पाया जाता है। आइए जानते हैं खीरे की कड़वाहट दूर करने के आसान तरीके:

1- काम आ सकता है नमक-पानी

खीरे की कड़वाहट दूर करने के लिए खीरे को छीलकर स्लाइस में काट लें और हल्के नमक वाले पानी में 10-15 मिनट के लिए भिगो दें। नमक कड़वे तत्वों को बाहर खींचने में मदद करता है।

2- ठंडे पानी में रखें

खीरे की कड़वाहट को दूर करने का दूसरा तरीका है ठंडा पानी। खीरे को काटकर या साबुत ही 10-15 मिनट के लिए ठंडे पानी में डाल दें। चाहें तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ठंडा पानी खीरे में मौजूद कड़वे तत्वों के प्रभाव को कम करने में मदद करता है।

3- सिरों को काटकर रगड़ें

खीरे की कड़वाहट दूर करने का यह बेहद आसान और पारंपरिक तरीका है। सबसे पहले खीरे को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद चाकू से खीरे के दोनों सिरों को हल्का सा काटकर अलग कर दें। अब खीरे के एक कटे हुए सिरे को लेकर उसी जगह पर गोल-गोल घुमाते हुए रगड़ें। कुछ देर में वहां सफेद झाग जैसा पदार्थ निकलने लगेगा। यह झाग खीरे में मौजूद कड़वे तत्व का संकेत होता है। इससे खीरे की कड़वाहट काफी हद तक कम हो सकता है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

Also Read

बिना सीढ़ी के सीलिंग फैन साफ करने का तरीका, इस तरह मिनटों में दूर करें धूल और गंदगी