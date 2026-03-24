जूते पहनने के बाद सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब पैरों से बदबू आने लगती है। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब जूते की क्वलिटी ठीक न हो या जूते के सोल में खामियां हों। अक्सर लोग सही साइज के जूते पहनने या फिर इसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे पैरों में पसीना जमता है और बदबू पैदा (पैरों की बदबू को ब्रोमिडोसिस कहते हैं) होती है। इसके अलावा, मोजे की खराब क्वालिटी भी इस समस्या को बढ़ा सकती है, क्योंकि सिंथेटिक या पतले मोजे पसीने को अच्छे से सोख नहीं पाते।

इसके साथ ही बदलते मौसम में गर्मी और उमस भी पैरों की बदबू का एक बड़ा कारण बन सकती है। गर्म मौसम में पसीना अधिक आता है और अगर पैरों को पर्याप्त वेंटिलेशन न मिले या जूते लंबे समय तक पहने रहें, तो बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं, जिसके चलते पैरों से बदबू आने लगती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो यहां कुछ आसान उपाय बताए गए हैं, जिनकी मदद से पैरों की दुर्गंध से निजात पा सकते हैं।

1- नमक और सिरके

पैरों की सफाई और दुर्गंध दूर करने के लिए आधी बाल्टी गुनगुने पानी में 2-3 चम्मच नमक और आधा कप सिरका मिला लें। इसमें पैर डालकर 15-20 मिनट तक बैठें।

सिरके में एसिडिक गुण होता है जो बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। नमक-सिरके वाले पानी में पैर डालकर बैठने से दुर्गंध दूर होने के साथ ही पैरों की थकान भी कम हो सकती है। इसके साथ ही मृत त्वचा को हटने में भी मदद मिलती है।

2- जूतों के अंदर से आ रही दुर्गंध को कैसे दूर करें

जिस जूते से भी दुर्गंध आ रही है उसे कम से कम 24 घंटे धूप या हवा में रख दें। इसके अलावा जूतों के भीतर की नमी और बदबू को सोखने के लिए में बेकिंग सोडा छिड़क दें या फिर एक-दो पुराने टी-बैग्स रख दें। चाय की पत्तियां नमी सोख लेती हैं, जिससे जूते फ्रेश हो जाते हैं।

3- काम आ सकता है यह भी तरीका

पैरों की बदबू से बचने के लिए लैवेंडर तेल और फिटकरी एक असरदार प्राकृतिक उपाय हो सकते हैं। नहाने के बाद 2-3 मिनट तक अपने पैरों के तलवों पर फिटकरी रगड़ें। यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है जो पसीने को कम करने में मदद करता है। इसके बाद, पैरों पर लैवेंडर या टी-ट्री ऑयल की कुछ बूंदें लगाकर मसाज करें। ये तेल एंटी-फंगल गुणों से पैरों को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। साथ ही, मोजे पहनने से पहले पैरों पर थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर छिड़क दें। इससे पैरों में नमी कम रहती है, जिससे दुर्गंध की समस्या से बच सकते हैं।



डिस्क्लेमर:

आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से सलाह लें। इसकी जनसत्ता. कॉम पुष्टि नहीं करता है।

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