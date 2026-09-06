कई बार रात के खाने में रोटियां थोड़ी ज्यादा बन जाती हैं और सुबह तक बच जाती हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें लोग या तो फेंक देते हैं या जानवरों को खिला देते हैं। लेकिन रात की बची हुई रोटियों की मदद से स्वादिष्ट और झटपट नाश्ता तैयार कर सकते हैं। बची हुई रोटी को कुछ सब्जियों, दाल या पनीर जैसी चीजों के साथ मिलाकर बिल्कुल अलग अंदाज में नाश्ता तैयार कर सकते हैं। यह नाश्ता न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों को भी पसंद आ सकता है।

1- रोटी कटलेट

बची हुई रोटियों की मदद से आप कटलेट भी बना सकते हैं। इसके लिए रोटियों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लें। इसमें उबला हुआ आलू, बारीक कटी गाजर, शिमला मिर्च प्याज, थोड़ा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण से छोटे-छोटे कटलेट बना लें। इन्हें तवे पर थोड़ा तेल डालकर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें। कटलेट के बीच में थोड़ा चीज भी भरकर इसे और स्वादिष्ट बना सकते हैं। इस कटलेट को आप हरी चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं।

2- रोटी रोल

बची हुई रोटी से आप रोल भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए रोटी को तवे पर हल्का गर्म करें और उस पर थोड़ा घी या मक्खन लगा लें। अब रोटी के ऊपर पनीर की भुर्जी, बची हुई सूखी सब्जी या बारीक कटी हुई सब्जियों की फिलिंग रखें। ऊपर से थोड़ा चीज और चाट मसाला डालें। रोटी को कसकर रोल कर दें और तवे पर हल्का सेंक लें। इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर नाश्ते में परोस सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की टिफिन में भी पैक करके दे सकते हैं।

3- रोटी टैको

टैको मैक्सिको का एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड है। यह मक्के या गेहूं के आटे से बनी एक पतली और गोल चपटी रोटी से बनता है। अच्छी बात यह है कि आप रात की बची हुई रोटी से भी स्वादिष्ट टैको बना सकते हैं। इसके लिए रोटी को तवे पर हल्का गर्म करके बीच से मोड़ दें और दोनों तरफ से थोड़ा कुरकुरा कर लें, ताकि वह टैको शेल जैसा आकार ले ले। अब इसमें पनीर, कॉर्न, बारीक कटी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर की फिलिंग भरें। ऊपर से थोड़ा चीज डालें और कुछ मिनट ढककर गर्म कर लें, ताकि चीज पिघल जाए। बच्चों के लिए इसमें चीज-कॉर्न फिलिंग भी डाल सकते हैं। अब इसे आप परोस सकते हैं। ऐसे में रात की बची हुई रोटियों से आप बिल्कुल अलग और स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर सकते हैं।

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