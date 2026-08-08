बारिश का मौसम जहां एक तरफ राहत लाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कई समस्याएं भी लेकर आता है। कई बार आपने देखा होगा कि इस दौरान खाना खाते या बनाते समय मक्खियां बहुत परेशान करती हैं। खाने की टेबल, खिड़कियों, किचन, फर्श या जमीन पर बार-बार मंडराती रहती हैं। ये खाने पीने की चीजों को गंदा कर सकती हैं। ऐसे में इन्हें दूर करने के लिए कई लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हर कोई इनका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता है। ऐसे में कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से मक्खियों को दूर करने में मदद मिल सकती है।

मक्खियों को भगाने के लिए इंस्टाग्राम पर alshihacks अकाउंट द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है। जिसमें बारिश के मौसम में मक्खियों को दूर करने के आसान तरीके बताए गए हैं। अगर आप भी घर में मक्खियों से परेशान हैं, तो इन तरीकों को अपना सकते हैं।

खाना और कचरा खुला न छोड़ें

मक्खियों को सड़ा हुआ खाना और कचरे की बदबू आकर्षित करती है। इसलिए किचन में खाना बनाने या खाने के बाद जमीन पर गिरी हुई खाने की चीजों और गंदे बर्तनों को तुरंत साफ करें। अगर फर्श पर खाना, पानी या कोई मीठी चीज गिर गई है, तो उसे कपड़े या पानी की मदद से साफ करें। खाने को हमेशा ढककर रखें और इस्तेमाल के बाद बर्तनों को सिंक में न छोड़ें। साथ ही गीले कचरे को लंबे समय तक डस्टबिन में जमा न होने दें। इससे मक्खियां ज्यादा आती हैं।

पानी जमा न होने दें

बारिश के दौरान घर के अंदर और आसपास कई जगहों पर पानी जमा हो सकता है। बालकनी में रखी चीजों, गमलों, सिंक के आसपास की जगह या खुले कंटेनर में लंबे समय तक पानी भरा रहता है, मक्खियां आने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में पानी जमा होने वाली जगहों को साफ और सूखा रखने की कोशिश करें। गमलों के नीचे रखी ट्रे में पानी जमा हो गया है, तो उसे समय-समय पर खाली कर दें।

मक्खियों को भगाने का घरेलू तरीका

कई बार मक्खियों से परेशान होकर कुछ लोग हार्श केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। जिससे बच्चों, पालतू जानवरों या गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो सकती है। ऐसे में मक्खियों को भगाने के लिए घर पर स्प्रे बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए दो कप गर्म पानी में नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर ठंडा करें। अब इस पानी को स्प्रे बोतल में डालकर जहां मक्खियों ज्यादा हों वहां स्प्रे करें। इसके अलावा एक कप गर्म पानी में अदरक का पाउडर मिक्स करके छिड़ सकते हैं। इससे भी मक्खियां दूर भाग सकती हैं।

बारिश के मौसम में खिड़कियों और दरवाजों के आसपास पानी जमा न होने दें। किचन को इस्तेमाल के बाद साफ और सूखा रखें। बारिश के मौसम में मक्खियां गर्म जगह की तलाश में रहती हैं। ऐसे में कमरे का एसी चालू कर सकते हैं। ठंड की वजह से मक्खियां दूर भाग सकती हैं।