DIY Toner Recipes: स्किन केयर रूटीन में आजकल टोनर काफी खास महत्व रखता है। यह त्वचा को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ सॉफ्ट बनाने में भी मदद कर सकता है। यही वजह है कि फेसवॉश के बाद अक्सर टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इसे बाजार से खरीदते हैं जो काफी महंगा भी आता है। वहीं कई लोग बाजार से टोनर खरीदने से इसलिए भी बचते हैं कि उनकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में आप नेचुरल तरीके से घर पर टोनर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है, तो इन घरेलू तरीकों को आजमाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

अगर आप होममेड स्किनकेयर रूटीन फॉलो करना पसंद करती हैं, तो यहां बताए गए टोनर की रेसिपी मददगार साबित हो सकती हैं। इन DIY टोनर को बनाने का तरीका डॉ. मदीहा भयानी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। आइए जानते हैं इन्हें बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका।

राइस टोनर

जरूरी सामग्री

चावल- 1 चम्मच

पानी- 1 कप

बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को अच्छी तरह पानी से धो लें और फिर इन्हें करीब 30 से 60 मिनट तक भिगोकर रखें। अब इसका पानी छान लें और किसी स्प्रे बोतल में भर लें। यह त्वचा को हाइड्रेटेड और फ्रेश दिखाने में मदद कर सकता है।

रोज टोनर

जरूरी सामग्री

गुलाब की पंखुड़ियां- 1/2 कप

पानी- 1 कप

बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में डालकर करीब 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद इसे ढककर पूरी तरह ठंडा होने दें। अब छानकर किसी साफ स्प्रे बोतल में भर लें और इस्तेमाल कर सकते हैं।

फ्लैकसीड टोनर

जरूरी सामग्री

फ्लैकसीड- 1 चम्मच

पानी- 1 कप

बनाने का तरीका

अलसी के बीजों को सबसे पहले पानी में डालकर करीब 4-5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। इस मिश्रण को ज्यादा गाढ़ा न होने दें और इसे छान लें। यह त्वचा को मुलायम और हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है।

इस्तेमाल करने का तरीका

टोनर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें। अपनी स्किन टाइप के अनुसार टोनर चुनें। चेहरे और गर्दन पर स्प्रे करें या साफ हाथों से इसे लगाएं। इसे त्वचा में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होने दें और फिर मॉइश्चराइजर लगाएं। अगर आप दिन में टोनर लगा रहे हैं, तो इसके बाद सनस्क्रीन लगा सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तीनों टोनर का एक साथ इस्तेमाल करें। अपनी त्वचा की जरूरत के अनुसार किसी भी टोनर को चुनें और पैच टेस्ट के बाद भी इसे पूरे चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

टोनर चेहरे की त्वचा को हाइड्रेटेड रखने और चमक को बरकरार रखने में मदद कर सकता है। टोनर का इस्तेमाल करने से पहले इसे कम मात्रा में इस्तेमाल करें और पैच टेस्ट जरूर करें। घर के बने टोनर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे फ्रेश बनाकर लगाएं और फ्रिज में स्टोर करके रखें। अगर टोनर की खुशबू, रंग या टेक्सचर में बदलाव दिख रहा है, तो इसका इस्तेमाल करने से बचें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको त्वचा संबंधी कोई समस्या है, तो इन टोनर का इस्तेमाल करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”