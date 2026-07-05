बरसात के मौसम में जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ मच्छरों का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में जगह-जगह जमा पानी, नमी और गंदगी के कारण मच्छर अधिक पनपते हैं। कई बार घर के अंदर भी ये प्रवेश कर जाते हैं, जिसके चलते डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही रात में ठीक से नींद भी नहीं आती है।

वैसे तो मच्छरों से राहत पाने के लिए कई आधुनिक तरीके हैं, लेकिन आप कुछ देसी उपायों की भी मदद ले सकते हैं। इससे काफी हद तक मच्छरों का घर में प्रवेश कम हो सकता है। इन देसी घरेलू उपायों में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों की तेज गंध मच्छरों को दूर भगाने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं ये उपाय कौन-कौन से हैं।

1- काम आ सकता है लहसुन

बरसात के मौसम में मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन में सल्फर यौगिक होता है, जिसकी तेज गंध मच्छरों को पसंद नहीं होती। आप घर पर लहसुन का स्प्रे बना सकते हैं। इसके लिए 8-10 लहसुन की कलियों को पीसकर पानी में 10-15 मिनट उबाल लें। पानी ठंडा होने पर इसे छानकर स्प्रे बोतल में भर लें और खिड़कियों, दरवाजों और बालकनी के आसपास हल्का छिड़काव कर दें। इसकी गंध कुछ समय तक मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकती है।

2- कपूर और लौंग

गमले, नाली या बर्तन में पानी जमा होने पर मच्छर तेजी से विकसित होते हैं। ऐसे में इनकी नियमित रूप से सफाई करते रहें। मच्छरों को दूर भगाने में आप कपूर और लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपूर की तेज खुशबू और लौंग की प्राकृतिक सुगंध मच्छरों को दूर भगाने में मदद करती है। इसके लिए एक कटोरी में 2-3 कपूर की टिकिया और कुछ लौंग रखकर कमरे के कोने में रख दें या शाम के समय कपूर जलाकर कुछ मिनट के लिए कमरे में उसकी खुशबू फैलने दें।

3- अजवाइन और सरसों का तेल

अजवाइन और सरसों का तेल से निकलने वाली खुशबू भी मच्छरों को दूर भगाने में मदद कर सकती है। इसके लिए एक छोटी कटोरी में 2-3 चम्मच सरसों का तेल लें और उसमें आधा चम्मच अजवाइन को हल्का सा कूटकर या दरदरा पीसकर मिला दें। इसे खिड़कियों, दरवाजों या उन जगहों पर रखें जहां से मच्छरों के घर में आने की संभावना अधिक रहती है। इसकी तेज गंध मच्छरों दूर रखने में काफी हद तक मदद कर सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बताए गए घरेलू उपाय पारंपरिक मान्यताओं और सामान्य अनुभवों पर आधारित हैं। केवल इन घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। खिड़कियों पर जाली, स्वच्छता और पानी जमा न होने देने जैसे वैज्ञानिक रूप से बचाव उपाय भी अपनाएं।

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