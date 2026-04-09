संतरे का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा संतरे में फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। अक्सर लोग संतरा खाने के बाद उसके छिलकों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन ये छिलके भी बहुत काम के होते हैं। खासकर अगर आप गार्डनिंग करते हैं, तो इन्हें फेंकने की गलती बिल्कुल न करें।

संतरे के छिलकों का इस्तेमाल आप मिट्टी को पोषण देने से लेकर पौधों को कीड़ों से बचाने तक कई तरीकों से कर सकते हैं। आइए जानते हैं संतरे के छिलकों को दोबारा उपयोग में लाने के तीन आसान तरीके।

कीड़ों को दूर भगाने के लिए

संतरे के छिलकों का इस्तेमाल आप पौधे के कीड़ों को दूर भगाने के लिए कर सकते हैं। दरअसल, संतरे के छिलकों में लिमोनीन नामक तत्व होता है, जिसकी तेज खुशबू कई कीड़ों को पसंद नहीं आती। छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर गमलों या बगीचे की मिट्टी में छिड़क दें। इससे चींटियां और छोटे कीड़े दूर रहते हैं। हालांकि, इस दौरान ध्यान रखें कि छिलकों पर गूदा न बचा हो, वरना इससे कीड़े आकर्षित हो सकते हैं।

मिट्टी को पोषण देने के लिए

संतरे के छिलकों का इस्तेमाल गमले की मिट्टी को उर्वरक बनाने में किया जा सकता है। इसके लिए संतरे के छिलकों को पहले धूप में अच्छी तरह सुखा लें, फिर उन्हें पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को मिट्टी में मिलाने से यह धीरे-धीरे सड़कर पौधों को जरूरी पोषक तत्व देता है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर करता है। इसके अलावा सूखे छिलकों को कम्पोस्ट में भी डाल सकते हैं, जिससे पौधों के लिए ऑर्गेनिक और पोषक खाद तैयार होती है।

लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएं

संतरे के छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर एक बर्तन में पानी में 24-48 घंटे के लिए भिगोकर रखें। इसके बाद पानी को छान लें और इसे पौधों की मिट्टी में डाल दें। यह लिक्विड फर्टिलाइजर पौधों को हल्का पोषण देता है और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। इस घोल को हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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