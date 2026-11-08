दिवाली के मौके पर कैंडल, लाइट्स और अन्य सजावटी चीजों से घर को सजाया जाता है। इसमें दीयों का खास स्थान रहता है। जब मोमबत्तियां और झालर जैसी लाइट्स नहीं हुआ करती थीं, तब लोग मिट्टी के दीयों से घर को रोशन करते थे। मिट्टी के दीयों को छत, बालकनी, आंगन, घर के सामने से लेकर अन्य कई जगहों पर रखा जाता है। आज भी लोग मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिवाली के बाद अक्सर लोग इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं।

लेकिन पुराने दीयों को आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी मदद से कई तरह की सजावटी चीजें बना सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली के बाद इन दीयों से क्या-क्या बना सकते हैं।

फ्लोटिंग कैंडल गार्डन

अगर आपके पास कई छोटे मिट्टी के दीये बचे हुए हैं, तो उनसे एक सुंदर फ्लोटिंग कैंडल गार्डन तैयार कर सकते हैं। यह सामान्य दीया सजावट से थोड़ा अलग और बेहद आकर्षक लगेगा। इसे आप लिविंग रूम की सेंटर टेबल, बालकनी या घर के पूजा वाले स्थान पर रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक चौड़ी पीतल, कांच या मिट्टी की परात लें। इसमें साफ पानी भरें और गुलाब की पंखुड़ियां, गेंदे के फूल और कुछ हरी पत्तियां डालें। पुराने दीयों को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। दीयों के बाहरी हिस्से पर सुनहरा, लाल या सफेद रंग करें। किनारों पर छोटे मोती भी चिपका सकते हैं। इसके बाद दीयों में छोटी टी-लाइट कैंडल रखें और पानी के बीच या किनारे पर सजाएं। आसपास कुछ ताजे फूल रखकर इसकी सजावट पूरी करें।

वॉल हैंगिंग

पुराने दीयों से वॉल हैंगिंग तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 5 से 7 पुराने मिट्टी के दीये लें और उन्हें अच्छी तरह साफ कर लें। अब इन्हें अलग-अलग रंगों जैसे नीला, पीला, हरा, मैरून और सुनहरा रंग दें। दीयों पर छोटे फूल, पत्तियां, बिंदियां या पारंपरिक डिजाइन बनाएं। एक मजबूत लकड़ी की छड़ी या गोल लकड़ी का बेस लें। फिर मजबूत धागे या पतली रस्सी की मदद से दीयों को अलग-अलग लंबाई में बांध दें। इनके बीच रंगीन मोती, छोटी घंटियां, कौड़ियां और सजावटी लटकन लगाएं। इसके बाद सभी धागों को लकड़ी के बेस में बांध दें और इसे दीवार पर टांग दें।

मल्टीलेयर डेकोरेटिव स्टैंड

पारंपरिक डेकोर पसंद करते हैं, तो पुराने दीयों से मल्टीलेयर स्टैंड बना सकते हैं। इसे सेंटर टेबल या पूजाघर में सजाया जा सकता है। इसके लिए 5-7 मिट्टी के दीये लें और उन्हें साफ करके सुखा लें। सभी दीयों को सुनहरे, सफेद या तांबे जैसे रंग से पेंट कर लें। अब एक मजबूत गोल लकड़ी का बेस लें। लकड़ी के छोटे स्टैंड या मजबूत धातु के सहारे अलग-अलग ऊंचाई पर दीयों को लगाएं। हर दीये में रंगीन कंकड़, सूखे फूल या छोटे सजावटी मोती रखें। सबसे ऊपर एक बड़ा दीया लगा दें।

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