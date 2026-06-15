Old Umbrella Reuse Ideas: बारिश के मौसम में इस्तेमाल होने वाले छाते जब टूट जाते हैं, तो ज्यादातर लोग उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं या तो फिर यह घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो रुक जाइए। आजकल पुरानी और टूटी हुई चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने का ट्रेंड बढ़ गया है। ऐसे में ज्यादातर लोग DIY आइडियाज की मदद से बेकार सामान से नई और क्रिएटिव चीजें बनाना पसंद करते हैं। अगर आपके घर में भी पुराना या टूटा हुआ छाता रखा है तो उसे फेंकने की जगह कुछ क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं।

टूटे या पुराने छाते को बेकार समझने की जगह आप इसे यूनिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके कई काम को आसान बनाने में भी मदद करेगा। आज हम आपको इसके 3 अलग-अलग इस्तेमाल करने का तरीका बताने जा रहे हैं।

प्लांट लगाएं

टूटा या बेकार रखा छाता फेंकने की जगह आप इसको पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए छाते को आधा खोलें इसे बालकनी में उल्टा लटका दें। इसके अंदर मिट्टी डालकर छोटे फूलों या मनी प्लांट जैसी हल्की पौधे लगाए जा सकते हैं। इसे चाहें तो आप घर के मुख्य दरवाजे के आसपास लगा सकते हैं जो थोड़ा यूनिक लुक देगा।

वॉटरप्रूफ बैग बनाएं

छाते में कई बार छोटा सा छेद हो जाता है जिसकी वजह से यह इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता है। ऐसे में इसे फेंकने की जगह आप वॉटरप्रूफ बैग के तौर पर कर सकते हैं जो शॉपिंग, लॉन्ड्री बैग या बच्चों के खिलौने रखने के थैले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए छाते के अंदर की डंडे को निकाल दें और ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करें।

दीवारों को दें नया लुक

छाते के कपड़े को फ्रेम से अलग करके उसे फूल, तितलियों या क्रिएटिव तरीके से काट लें। इन्हें बालकनी, लिविंग रूम या बच्चों के कमरों में दीवारों पर एक पैटर्न में लगाया जा सकता है। इसके अलावा टूटे हुए छाते को आधा खोलकर दीवार पर फिक्स कर सकते हैं जिसमें आर्टिफिशियल फूल या फेयरी लाइट्स से डेकोरेट किया जा सकता है।

अगर आपको भी क्रिएटिव चीजें करना पसंद है तो टूटे हुए छाते को इन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे आप घर को सुंदर बनाने के अलावा अन्य कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।