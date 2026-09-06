Tourist Places near Kainchi Dham: भारत में मौजूद प्रसिद्ध जगहों पर अक्सर लोग घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी भीड़भाड़ हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके भी इनमें शामिल हैं। शिमला, मनाली, मसूरी, औली और नैनीताल इन्हीं जगहों में से एक है। खासतौर पर गर्मियों के दौरान यहां काफी भीड़ देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग आध्यात्मिक जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जहां शांति और सुकून का अलग अनुभव मिलता है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध कैंची धाम भी ऐसी ही जगह है। यहां पर अक्सर लोग दर्शन करने आते हैं।

अगर आप भी इस बार कैंची धाम जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आसपास भी कुछ शानदार जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में और यहां पहुंचने का तरीका क्या है।

कैंची धाम

उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसा कैंची धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि यह कई लोगों की आस्था, शांति और विश्वास का केंद्र है। यह नैनीताल जिले के भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित बाबा नीम करोली का आश्रम है। जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने आते हैं। माना जाता है कि कैंची धाम दो पहाड़ियों के बीच कैंची के आकार वाली घाटी में स्थित है, जिसकी वजह से इसे कैंची धाम कहा जाता है। अगर आप यहां घूमने जा रहे हैं, तो आसपास की कुछ जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।

मुक्तेश्वर

कैंची धाम दर्शन के बाद कुमाऊं क्षेत्र में स्थित मुक्तेश्वर घूमने का प्लान किया जा सकता है। यह जगह मुक्तेश्वर मंदिर के लिए जानी जाती है। नंदा देवी हिमालयन व्यू, सेब के बागान, भालूगढ़ वॉटरफॉल और चॉली की जाली घूमने की प्रसिद्ध जगहें हैं। नेचर फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह जगह बेहतरीन साबित हो सकती है। यह जगह कैंची धाम से करीब 45 से 50 किमी दूर स्थित है।

अल्मोड़ा

उत्तराखंड के कुमाऊ क्षेत्र में स्थित अल्मोड़ा बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह शहर अपनी संस्कृति, हस्तकला, लोक कला, लोकल फूड और प्राचीन धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। कसार देवी मंदिर, चित्तई गोलू देवता मंदिर, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, जागेश्वर धाम जैसी प्रसिद्ध जगहों पर घूम सकते हैं। कैंची धाम से अल्मोड़ा करीब 55 से 60 किमी दूर है। यहां पहुंचने के लिए टैक्सी कर सकते हैं।

रानीखेत

अत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित रानीखेत बहुत ही शांत हिल स्टेशन है। यहां पर आपको प्राकृतिक खूबसूरती, हरे-भरे जंगल और शांत वातावरण मिलेगा। झूलादेवी मंदिर, रानीझील, चौबटिया गार्डन, हैड़ाखान बाबा मंदिर और भालू डैम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर ट्रैकिंग, गोल्फ और कई एडवेंचर एक्टिविटीज की जा सकती है। यह जगह कैंची धाम से करीब 65 से 70 किमी दूर है। जहां पहुंचने के लिए कैब या टैक्सी ले सकते हैं।