September Travel Places: रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई बोर हो जाता है। ऐसे में घर के कामों, ऑफिस या पढ़ाई से कुछ दिनों का ब्रेक लेने का मन करता है। सितंबर का महीना घूमने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। इस दौरान मौसम काफी सुहावना होता है और जगह-जगह प्रकृति की सुंदरता मन को सुकून देने वाली होती है। अगर आप सितंबर में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं और डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जहां की संस्कृति और खूबसूरत दुनियाभर में मशहूर है।

दोस्तों या परिवार के साथ छोटी ट्रिप प्लान करके मूड को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके लिए यहां दी गई जगहों का रुख किया जा सकता है, जो बजट फ्रेंडली होने के साथ-साथ अपनी अलग पहचान रखती हैं। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में जहां आप सितंबर में घूमने जा सकते हैं।

उदयपुर

भारत के खूबसूरत शहरों में से एक उदयपुर सितंबर में घूमने की बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। यहां की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास लोगों को आकर्षित करता है। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहां पर आप सिटी पैलेस, पिछोला झील, जग मंदिर, बागोर की हवेली, फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी , जगदीश मंदिर और सज्जनगढ़ पैलेस को एक्सप्लोर किया जा सकता है। सितंबर में मौसम बहुत ही सुहावना होता है जिसकी वजह से यहां पर ट्रिप यादगार हो सकती हैं।

कैसे पहुंचे

उदयपुर शहर हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जिसकी वजह से भारत के किसी भी शहर से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहां से नजदीकी एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, जहां से शहर की दूरी करीब 20-22 किमी है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से यहां के लिए फ्लाइट आसानी से मिल सकती है। एयरपोर्ट से कैब या टैक्सी करके शहर तक पहुंच सकते हैं। उदयपुर ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन और राणा प्रताप नगर आ सकते हैं। यहां के लिए आपको कई ट्रेनें आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप उदयपुर के आसपास रहते हैं, तो सड़क मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। नेशनल हाईवे 8, 27, 48 और 76 के जरिए उदयपुर पहुंच सकते हैं।

वाराणसी

प्राचीन और खूबसूरत शहरों में से एक वाराणसी को सितंबर के महीने में एक्सप्लोर किया जा सकता है। गर्मी के महीनों में यहां पर घूमने से कई लोग बचते हैं। ऐसे में सितंबर का समय बेहतरीन हो सकता है क्योंकि इस दौरान गर्मी कम हो जाती है और बारिश की वजह से घाटों का नजारा भी आकर्षक दिखता है। यहां पर आप काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, सारनाथ, रामनगर किला, बीएचयू, नमो घाट और गलियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह शहर आपको भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक दिखाता है। यहां पर घूमने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में नहीं बल्कि आराम से आएं। कुछ दिन रुककर यहां की गलियों, दुकानों और घाटों पर समय बिताने का आनंद लें।

कैसे पहुंचे

वाराणसी या बनारस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां आप भारत के किसी भी शहर से आसानी से पहुंच सकते हैं। सड़क, रेल और हवाई मार्ग से इस शहर का जुड़ाव है। यहां का नजदीकी हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो शहर से करीब 20-22 किमी दूर है। कई बड़े शहरों से यहां के लिए फ्लाइट मिल जाती है। नजदीकी रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन, बनारस, वाराणसी सिटी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी यहां पर पहुंच सकते हैं। बनारस नेशनल हाईवे के जरिए लखनऊ, प्रयागराज, पटना और दिल्ली से जुड़ा हुआ है।

श्रीनगर

शिकारा राइड, डल झील और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर श्रीनगर घूमने की बेहतरीन जगह है। यहां पर आप कई सारी जगहों को एक्सप्लोर करने के साथ-साथ प्रकृति के बीच सुकून से समय बिता सकते हैं। मुगल गार्डन, शंकराचार्य मंदिर, परी महल, हजरतबल दरगाह जैसे स्थानों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। शांति और सुकून के समय बिताने के लिए यह जगह बेहतरीन साबित हो सकती है।

कैसे पहुंचे

श्रीनगर जाने के लिए हवाई मार्ग, सड़क और रेल मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों से आप श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो जम्मू तवी और उधमपुर आ सकते हैं। यहां से लोकल ट्रेनों और सड़क मार्ग से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यहां पहुंचने के लिए सड़क मार्ग भी चुन सकते हैं।