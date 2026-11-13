शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी, रोजमर्रा के काम और ऑफिस की व्यस्तता के कारण अक्सर हम कहीं घूमने का प्लान नहीं बना पाते हैं। कभी हमें छुट्टी नहीं मिलती है, तो कभी जरूरी काम आ जाते हैं। ऐसे में हर बार ट्रिप का प्लान कैंसिल हो जाता है या कुछ समय के लिए टल जाता है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और यह समय घूमने-फिरने के लिए बेहतरीन माना जाता है। अगर आप विंटर गेटअवे की सोच रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश को चुन सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश की कुछ खूबसूरत और शानदार जगहों को सर्दियों के समय एक्सप्लोर किया जा सकता है। अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं, तो ट्रिप को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकती है।

मनाली

हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित मनाली बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस जगह को अक्सर देवताओं की घाटी (वैली ऑफ द गॉड्स) कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसी इस जगह की सुंदरता अद्भुत है। यहां घूमने जा रहे हैं, तो हिडिंबा देवी मंदिर के दर्शन करना न भूलें। यह मंदिर भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित है, जो महाभारत के पांडव वंश से ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा सोलांग वैली, रोहतांग दर्रा, अटल टनल और माल रोड घूम सकते हैं। यहां बर्फ से ढकी चोटियां, नदियां, घने जंगल और हरी-भरी घाटियां मिलकर शानदार नजारा पेश करती हैं।

बर्फबारी और स्नो गेम्स का लुत्फ लेना चाहते हैं, तो नवंबर से फरवरी के बीच यहां घूमने का प्लान कर सकते हैं। दिल्ली या आसपास की जगह से आप मनाली बस, ट्रेन या हवाई यात्रा के जरिए पहुंच सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड पर यहां की ट्रिप प्लान की जा सकती है। जिससे आप आराम से कई सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकेंगे।

शिमला

सात पहाड़ियों के बीच बसी इस जगह को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की ट्रिप प्लान करने के लिए शिमला बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। परिवार या दोस्तों के साथ आप यहां यादगार समय बिता सकते हैं। हिमालय से घिरी यह खूबसूरत जगह प्राकृतिक सुंदरता, सुहावने मौसम, धार्मिक स्थलों और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जानी जाती है। शिमला से काल्का टॉय ट्रेन की राइड का लुत्फ ले सकते हैं। जहां आपको पहाड़ों की ताजी हवा और शानदार नजारे देखने को मिलेंगे।

अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं, तो शिमला मध्य दिसंबर या जनवरी में जा सकते हैं। बस, कार, ट्रेन या हवाई यात्रा के जरिए यहां पर देश के किसी भी हिस्से से पहुंचना आसान है। दिल्ली या आसपास की जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए यह जगह काफी करीब है। वीकेंड या 3 से 4 दिन की छुट्टी लेकर आप यहां कई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत हिल स्टेशन धर्मशाला दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित सरकार का ठिकाना है। यहां निचले शहर में मुख्य बस स्टैंड और बाजार है। वहीं ऊपरी शहर में मैक्लोडगंज है। इस जगह को एक्सप्लोर करने सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं।

सर्दियों के दौरान बर्फबारी का लुत्फ लेना चाहते हैं, तो धर्मशाला घूमने का प्लान कर सकते हैं। इस समय यहां पर काफी ठंड होती है, तो उस हिसाब से गरम कपड़ों को रखें। यहां बस, ट्रेन या पर्सनल वाहन से यात्रा की जा सकती है। एडवेंचर एक्टिविटी के शौकीन लोगों के लिए यह जगह बेहतरीन साबित हो सकती है।